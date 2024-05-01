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加入投資股票群組穩賺不賠 台南6旬男子險被騙20萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市60歲洪姓男子透過網路社群加入Line投資群組，聽信 「投資客服」投資股票穩賺不賠詐騙訊息，昨天依客服的指示，到民生路二段某銀行以房屋修繕、裝潢為由欲臨櫃匯款20萬元，行員機警，關懷提問時感到有些不對勁，立即通報警員處理，警方苦口婆心勸說，洪打消匯款念頭，保住他辛苦積蓄。

市警二分局海安派出所警員盧卜誠、王浚安，昨天上午10點接獲民生路銀行通知到場了解，洪姓男子透過手機通訊軟體加入投資Line群組，收到每天獲利股票投資推廣訊息，洪一時心動加入了該通訊軟體的帳號，群組成員中「投資客服」向他說，可協助操作投資股票穩賺不賠，要求洪至銀行匯款20萬元至所提供不明帳戶。

洪認為可大賺一筆，準備將20萬元匯入對方指定帳戶，另外「投資客服」還特別叮嚀洪至銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「匯款是要房屋裝修、室內裝潢工程款項，不要說是有關於投資」，否則銀行將不給匯款，就無法順利獲利。

洪一開始依指示堅稱匯款款項是給房屋裝潢業者，但對於詳細內容卻支吾其詞，經員警不斷關懷詢問，洪才出示社群LINE軟體中與網友的對話內容供警方查看。

警員當場識破詐騙集團常用的詐騙手法，提醒洪男若是正當的股票投資公司，絕不可能要民眾在匯款時說謊，這一定是詐騙集團的話術，千萬不要相信來源不明的投資管道，最後經員警苦口婆心分析給洪男了解後，洪才恍然大悟，放棄匯款念頭。

不法分子利用LINE指示內容，展開電信投資詐騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，展開電信投資詐騙。記者黃宣翰／翻攝
60歲洪姓男子（左）加入投資股票群組，險遭詐騙，台南市警二分局海安派出所警員盧卜誠（中）及銀行行員（右）及時勸阻，保住他20萬元。記者黃宣翰／翻攝
60歲洪姓男子（左）加入投資股票群組，險遭詐騙，台南市警二分局海安派出所警員盧卜誠（中）及銀行行員（右）及時勸阻，保住他20萬元。記者黃宣翰／翻攝

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