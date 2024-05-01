高雄左營店仔頂街暗夜起火 消防隊架梯救出2名嗆傷婦

雄市左營區店仔頂街今天凌晨發生火警，3樓透天樓房起火，消防隊據報趕到火場，發現有人受困3樓陽台，在濃煙中搭梯搶救，順利救下2名婦人送醫，起火原因由消防局調查。

今天凌晨1時許，左營區店仔頂街發生住宅火警，高雄市消防局據報，立即出動7支分隊及特搜中隊19車40人趕赴火場，樓房2、3樓起火、濃煙密布，消防隊得悉屋內有人受困，立即布水線灌水搶救，發現2名婦人逃到3樓陽台呼救，消防員馬上架梯上樓，將2名婦人救下樓。