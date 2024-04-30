台中下午強風暴雨 工地鐵片遭吹落砸傷婦人、磁磚掉落砸傷男子

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今天下午針對彰化以北7縣市發布大雷雨即時訊息。台中市在今天下午3時30分許突然刮大風，下起大雷雨，62歲謝姓婦人遭工地吹落鐵片砸傷倒地，右手骨折、下巴撕裂傷送醫，另有一名36歲男子也疑遭磁磚砸傷送醫。

謝姓婦人今天下午3時35分在台中市台灣大道一段、自由路二段路口附近，遭到強風吹落的工地鐵片砸傷，送中市澄清醫院平等院區。

澄清醫院平等院區表示，這名婦人跌倒時因右手撐地，造成右側橈骨骨折，建議住院手術，另外下巴撞地也撕裂傷、左膝部挫傷，由於婦人家住住北部，經電腦斷層檢沒有腦出血，因此將傷口縫合後，為婦人以石膏固定，再自行回北部醫院骨科門診就醫。

另名36歲男子今天下午也在北區東成路，疑似遭到磁磚砸傷頭部，電腦斷層無腦出血或骨折，已經返家，預約神外門診追蹤。