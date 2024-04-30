國道上短短5分鐘惡意逼車7次 魯莽駕駛恐踢鐵板

近期有民眾開車行經國道三號北向草屯至霧峰段遭惡意逼車，不到5分鐘約10公里被連續逼車多達7次，不斷驟然煞車減速，超危險；國道警方表示，依法製單舉發，視其違規事實得連續開罰，不排除依公共危險罪送辦，這下恐踢到鐵板。

有民眾在行車影像分享平台分享影片並指出，27日中午，他駕車北上行駛在國道三號212K處時，發現前方有輛白色納智捷U7休旅車很像在逼車，不料行駛在中線車道的他，靠近開在內側車道的白色納智捷U7休旅車後，瞬間成為苦主。

原本行駛在內側車道的白色休旅車，不顧後方中線車道有車輛逼近，仍打右轉燈欲變換車道，因兩車距離過近，發文民眾因此按喇叭提醒，氣得不斷碎念「北七喔」；而白車駕駛疑似不滿被按喇叭，開始一路惡意逼車。

而行車紀錄器拍下，該名白車駕駛從國3北上212K至202K，短短不到5分鐘約10公里路程惡意逼車多達7次，更多次驟然煞車減速，時速甚至從120公里瞬降至60公里，並有行駛兩車道、未打方向燈等，違規行徑囂張，且非常危險。

國道警七隊今獲報勘驗該違規行車影片，警方表示，影片中白色汽車駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，已違反道交條例第43條1項3款，可處以6000元至3萬6000元罰鍰，將依規定製單舉發。