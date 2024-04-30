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保二總隊今擴編轉型編成 林右昌：員警不是顧大門

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮，內政部長林右昌出席說，保二員警不是顧大門，而是精進防護，為社會韌性及民生安全努力。

林右昌說，保二正式擴編轉型，員警不是顧大門、顧崗哨，而是藉由專業訓練的保安警力，檢視關鍵基礎設施有何缺漏及防護不足之處，加強應變改善，與相關機關建立合作機制，精進防護機制、應處程序及人員專業技能，為社會韌性及民生安全努力。

警政署長黃明昭說，關鍵基礎設施是國家發展重要基石，確保安全強化韌性不可或缺，警察扮演重要角色，警政署持續與設施管理單位、國安單位建立合作機制，提升防護能量，請經濟部及各事業單位協助，支持保二共同防護，讓國人生活在安定安心環境。

警政署表示，國家經濟秩序與民生維持高度仰賴關鍵基礎設施穩定運作，許多國家正面臨新型態威脅，包括恐攻、滲透、無人機攻擊等態樣，有賴政府透過訓練關鍵基礎設施警力，善用科技警監設備，提升關鍵基礎設施防護韌性。

警政署指出，保二主責維護經濟部國營事業機構、核能發電廠、科學園區等關鍵基礎設施安全，增加警力員額及強化專業訓練，防護油、水、電、通訊等關鍵基礎設施。

為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮，內政部長林右昌說，保二員警不是顧大門，而是精進防護。圖／警政署提供
為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮，內政部長林右昌說，保二員警不是顧大門，而是精進防護。圖／警政署提供
為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮。圖／警政署提供
為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮。圖／警政署提供
為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮，警政署長黃明昭說，持續與設施管理單位、國安單位建立合作機制，提升防護能量。圖／警政署提供
為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，保安警察第二總隊擴編轉型特種保安警力，今舉行編成典禮，警政署長黃明昭說，持續與設施管理單位、國安單位建立合作機制，提升防護能量。圖／警政署提供

林右昌 機制

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