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不滿深夜叫計程車沒來 到車行砸電視、放鞭炮4人落網
彰化縣一名唐姓男子前晚（28）11點叫計程車，疑不滿車子沒來，劉姓友人涉嫌代為出氣，找4名男子和一名少年到車行討公道，少年進入車行砸電視和放鞭炮，車行雖不提告，但警方逮捕4人，依毀損、妨礙妨害，組織犯罪條例移送偵辦。
警方今指出，唐男不滿叫計程車沒來，先到計程車行外面繞一圈，聯絡鄭姓6名友人到計程車行，疑因一語不合，同行一名少年砸電視和放鞭炮，相關影片上傳網路社群引起重視，警方據報後調閱路口監視影響畫面，報請彰化地檢署檢察官指 揮偵辦，今循線逮捕唐、鄭、劉三人及少年，另3人在逃。
唐嫌承認揪眾到計程車行，劉嫌否認找人過來，落網的鄭男和少年則說詞不一，警方將繼續追捕共犯以釐清案情，唐嫌等三人先依法移送，少年移送彰化地方法院少年法庭審理。
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