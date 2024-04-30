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進口日本拉麵賣不完…黑心批發商竄改效期 還當特賣會贈品

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名陳姓批發商負責人，前年與某進口商協議將其進口的拉麵存放在倉庫寄賣，然而陳姓負責人眼看拉麵有效期限將至卻還沒賣完，竟為了得利偽造有效期限產品標，再貼上原有包裝外，拿到特賣會當作贈品，直到去年5月進口商到倉庫視察拉麵存量，赫然發現包裝有異。桃園地檢署偵結，依偽造私文書罪嫌起訴陳姓負責人。

檢方調查，進口商黃姓男子前年向公司購買進口的日本岩手縣產干貝風味拉麵2275包及牡蠣風味拉麵1375包，並在前年9月28日將拉麵放置在蘆竹區批發商倉庫，交由從事食品買賣業的37歲陳姓負責人寄賣。

然而寄放一段時間，干貝風味拉麵有效期限將至，卻尚未全數販售完畢，陳姓負責人未獲得黃男授權或同意，竟以筆記型電腦偽造有限期限「2023年12月23日」，並標示進口商公司名稱的產品標，再使用列印機、封口機，將偽造標籤貼在原有限期限「2023年1月10日」的干貝風味拉麵包裝上。

事後陳姓負責人將沒賣完的干貝風味拉麵，拿到新竹市東區一處商品特賣會上，為促銷買氣而將拉麵作為贈品送給不知情的消費者，直到進口商去年5月2日前往倉庫查看貨量，發現產品遭更改有限期限，才戳破陳姓負責人劣行，憤而向警方報案。

對此陳姓負責人坦承犯行，與進口商負責人、黃姓男子在偵查中的證述大致相符，並有黃男購買拉麵的發票、出貨紀錄、遭偽造的干貝風味拉麵存貨照片等，足認陳姓負責人偽造文書犯行舆事實相符。

桃園地檢署偵結，陳姓負責人明知將商品上的有效期限塗銷後偽造另一未逾有效期限的新日期，將使所標示的有效期限逾越真正的有效期限，且明知未得到進口商的授權或同意，仍為牟取不當利益，意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、詐欺得利犯意，最終依犯刑法偽造私文書罪嫌起訴陳姓負責人。

桃園一名陳姓批發商負責人，前年與某進口商協議將其進口的拉麵存放在倉庫寄賣，然而陳姓負責人眼看拉麵有效期限將至卻還沒賣完，竟偽造有效期限產品標，遭依偽造私文書罪嫌起訴。聯合報系資料照
桃園一名陳姓批發商負責人，前年與某進口商協議將其進口的拉麵存放在倉庫寄賣，然而陳姓負責人眼看拉麵有效期限將至卻還沒賣完，竟偽造有效期限產品標，遭依偽造私文書罪嫌起訴。聯合報系資料照

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