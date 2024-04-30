進口日本拉麵賣不完…黑心批發商竄改效期 還當特賣會贈品

桃園一名陳姓批發商負責人，前年與某進口商協議將其進口的拉麵存放在倉庫寄賣，然而陳姓負責人眼看拉麵有效期限將至卻還沒賣完，竟為了得利偽造有效期限產品標，再貼上原有包裝外，拿到特賣會當作贈品，直到去年5月進口商到倉庫視察拉麵存量，赫然發現包裝有異。桃園地檢署偵結，依偽造私文書罪嫌起訴陳姓負責人。

檢方調查，進口商黃姓男子前年向公司購買進口的日本岩手縣產干貝風味拉麵2275包及牡蠣風味拉麵1375包，並在前年9月28日將拉麵放置在蘆竹區批發商倉庫，交由從事食品買賣業的37歲陳姓負責人寄賣。

然而寄放一段時間，干貝風味拉麵有效期限將至，卻尚未全數販售完畢，陳姓負責人未獲得黃男授權或同意，竟以筆記型電腦偽造有限期限「2023年12月23日」，並標示進口商公司名稱的產品標，再使用列印機、封口機，將偽造標籤貼在原有限期限「2023年1月10日」的干貝風味拉麵包裝上。

事後陳姓負責人將沒賣完的干貝風味拉麵，拿到新竹市東區一處商品特賣會上，為促銷買氣而將拉麵作為贈品送給不知情的消費者，直到進口商去年5月2日前往倉庫查看貨量，發現產品遭更改有限期限，才戳破陳姓負責人劣行，憤而向警方報案。

對此陳姓負責人坦承犯行，與進口商負責人、黃姓男子在偵查中的證述大致相符，並有黃男購買拉麵的發票、出貨紀錄、遭偽造的干貝風味拉麵存貨照片等，足認陳姓負責人偽造文書犯行舆事實相符。