台中6歲童今猝死「嘴唇有咬痕」無外傷 檢解剖找死因

台中市東區6歲男童在今天清晨被父親發現，無生命跡象，送醫急救後不治，醫院依規向警方通報疑似家暴案件，警方到男童住處採證後，今天下午報請檢察官、法醫相驗，因男童身體無明顯外傷，僅「嘴唇有咬痕」，無法判斷死因，檢方安排下個月初解剖，釐清男童死因，目前暫依「相字案」偵辦。

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，東區6歲男童被父親發現，躺在床上無生命跡象，救護人員到場時，男童無呼吸、心跳，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，在今天清晨7時許急救無效，宣告不治，院方依規向警方通報疑似家暴案件，由警方展開調查。

警方在今天上午前往男童位於東區旱溪西路的住處採證，發現案發現場無外力破壞、打鬥痕跡，鄰居也證稱，沒有聽到今晨或昨晚有吵鬧聲，警方在通知男童父母等相關人詢問後，報請台中地檢署檢察官相驗。

承辦檢察官陳宜君在今天下午與法醫、男童父母在中國醫藥大學附設醫院太平間相驗，因男童身體無明顯外傷，僅嘴唇有咬痕，無法判斷死因，檢方指示下個月初解剖男童遺體、調閱男童就醫紀錄，以釐清死因。

台中市社會局家防中心表示，有關今晨男童猝死案件，已派遣社工前往醫院，男童家庭過去沒有家暴通報紀錄，死因仍待釐清。