警方抓詐欺犯3車夾成三明治冒濃煙 虎尾路人直擊驚險過程

雲林縣虎尾鎮陳姓男子在FB上看到名人推薦投資股票，連續3次被騙走近400萬元，昨天要他再繳交66萬元的獲利保證金，才知受騙報警，警方逮捕女扮男裝的女車手，並追捕負責接應監控的兩男嫌，追到路口，兩輛偵防車前後夾擊嫌犯所開的BMW，嫌犯車輛被夾住仍猛踩油門試圖逃逸，3車頂在路口輪胎空轉冒出濃煙發出巨響，嚇壞路人拍下驚險追捕過程。

陳姓男子在網路LINE投資群組被騙上當，先後共面交3次現款，損失近4百萬，包含1百40多萬元現金和市價約240萬元的1公斤金條，前兩天又被通知抽中股票二千餘萬元，需先繳付66萬元給投資公司，他四處籌錢經朋友提醒，才知受騙。

虎尾分局獲報成立專案小組報請雲林地檢署檢察官吳明珊指揮偵辦，警方昨天下午在交款地點暑埋伏，在附近發現一輛可疑的BMW轎車，過不久，一名23歲陳姓女車手，女扮男裝搭計程車到交款處，準備向陳姓被害人收取66萬元，當場被警察壓制逮捕，才知他是女生，從她身上起出收款單據等證物。

當時在外圍負責接應監控的BMW車發覺有異，即加速逃離現場，卻不知早已被偵查隊長郭建宏開車尾隨，一路跟蹤到大屯路口，利用等紅燈之際，郭隊長把車緩緩靠近前車，當時另一輛偵防車也趕到，兩車即在路口，前後包抄夾擊把嫌犯的車頂住。

當時警員下車要盤查，沒想到嫌犯拒絕下車，還猛踩油門試圖撞開前後夾擊的警車，因油門踩到底，誰也不讓誰前進後退一寸，3車頂在一起，輪胎空轉，濃煙竄天發出巨響，嚇壞路人和鄰近居民，有人把3車力頂冒煙的警險過程拍下。

在警匪車輛一番纏鬥角逐後，車內的丁姓（33歲）、林姓（34歲）兩嫌，終被趕來支援的警力拉下車當場逮捕，並起出K他命毒品及通訊證據，全案依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌將三人移送雲林地檢署偵辦。