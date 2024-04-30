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疑大貨車駕駛未保持安全距離 撞護欄再撞前車釀國道5車連環事故
國道1號南向58.1公里桃園內壢路段，今上午11時許，36歲的游姓大貨車駕駛，疑未保持安全距離，先擦撞外側護欄後，再追撞前方前方2輛轎車、1輛客貨車及1輛營半聯結車，其中客貨車上35歲尤姓乘客乘客頭暈身體不適送醫後無大礙，各駕駛人均無酒駕，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
尤男今上午11時36分許，疑未保持安全距離，先擦撞外側護欄後，先撞擊前方47歲吳姓駕駛的小客車、再波及36歲吳姓駕駛小客車、52歲黃姓駕駛的小客貨車及44歲郭姓駕駛的1部營半聯結車，只見多輛車車殼嚴重凹損，而黃男車上尤姓乘客乘客頭暈身體不適送醫後無大礙。
國道警表示，各車駕駛人酒測值均為零，事故現場於中午12時42分完全排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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