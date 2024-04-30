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金價高漲…他搭火車到豐原找銀樓下手 把玩28萬金項鍊時逃跑

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中豐原昨晚驚傳銀樓搶案。林姓男子（42歲）無正當職業，因缺錢花用，憂心在本地容易被抓，竟從外地搭火車到豐原，隨機挑選銀樓，佯裝要試戴市值約28萬金項鍊，拿在手中把玩，趁店員未注意時奪門而出；豐原警方調閱路口監視器，隨即在1小時後，於豐原火車站查獲林嫌，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，林男無正當職業，因缺錢花用，見近期金價高漲，竟動歪腦筋想藉此賺錢，又憂心被逮，昨晚9時竟改搭火車到豐原，在街上隨機挑選銀樓，以欲試戴項鍊為由，將市值約28萬元金鍊放在手上把玩，趁店員未注意，轉身奪門而逃。

店家隨即通報警方，豐原警分局迅速調閱路口監視器，並加派警網搜查，不到1小時時間，晚間10時許在豐原火車站查獲林嫌，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警方表示，近期黃金價格屢創新高，1兩價值高達10萬元，警方呼籲，如店內販賣或陳列貴重商品時，須注意店內財物安全，以免受到不肖人士覬覦。

林姓男子（42歲）無正當職業，因缺錢花用，憂心在本地容易被抓，竟從外地搭火車到台中豐原，隨機挑選銀樓竊取市值28萬金項鍊。記者劉柏均／翻攝
林姓男子（42歲）無正當職業，因缺錢花用，憂心在本地容易被抓，竟從外地搭火車到台中豐原，隨機挑選銀樓竊取市值28萬金項鍊。記者劉柏均／翻攝
林姓男子（42歲）無正當職業，因缺錢花用，憂心在本地容易被抓，竟從外地搭火車到台中豐原，隨機挑選銀樓竊取市值28萬金項鍊，不到一小時便遭警方逮捕。記者劉柏均／翻攝
林姓男子（42歲）無正當職業，因缺錢花用，憂心在本地容易被抓，竟從外地搭火車到台中豐原，隨機挑選銀樓竊取市值28萬金項鍊，不到一小時便遭警方逮捕。記者劉柏均／翻攝

火車站 豐原 銀樓

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