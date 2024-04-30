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台南監獄提前辦母親節懇親會 受刑人與家屬近300人聚首

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

母親節將至，台南監獄提早在今天舉辦母親節面對面懇親活動，獄方表示，活動有95名收容人及181名家屬參加，希望讓收容人有機會與家屬分享近期獄中生活、了解彼此近況，放下心中擔憂。

台南監獄典獄長莊能杰到懇親活動會場代表歡迎家屬，逐桌聽取收容人與家屬意見，了解心聲，作為日後各項業務執行方向的參考。他表示，台灣人口老化已步入高齡化社會，為了因應趨勢，今年已規畫各項高齡者在監處遇，讓年老的收容人能受到良好照顧。

莊能杰指出，南監也再次成立書法班，書法教育可以潛移默化收容人心性，讓收容人藉由臨摹書寫過程，學會冷靜沉著，改變氣質，帶來正向的力量。

另南監也爭取社會資源，持續充實書籍藏量，定期與歸仁圖書館及長榮大學圖書資訊處進行書籍借閱，鼓勵收容人利用夜間休息時間好好讀書，「充實個人涵養，日後出監持續創造社會價值」。

莊能杰感謝到場家屬，他說，正因為有家屬在背後不離不棄，默默支持，給予收容人回歸社會的動力，矯正機關各項業務才得以順利推動。

台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，典獄長莊能杰逐桌聽取受刑人與家屬意見。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，典獄長莊能杰逐桌聽取受刑人與家屬意見。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影
台南監獄提前辦母親節懇親會，受刑人與家屬近300人聚首。記者周宗禎／攝影

台南 母親節 監獄

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