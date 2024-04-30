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酒醉陸續致電2名弟弟付帳遭拒 大哥怒攜西瓜刀欲輸贏被打趴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區49歲賴姓男子昨天晚間8時許至餐廳吃飯喝酒，用餐完畢後致電47歲及45歲的二弟、三弟前來喝酒及付錢，當場遭2名弟弟拒絕。賴兄惱羞成怒嗆聲「來輸贏啊」，3人相約在永和區仁愛公園談判，賴兄還帶著西瓜刀到場，反遭2名弟弟圍毆打趴。永和警獲報趕抵將賴兄送醫，詢後將3人依社維法送辦。

據了解，住在永和區的賴姓3兄弟皆擔任工地臨時工，3人平時都愛喝酒，昨天晚間8時許49歲的大哥至餐廳吃飯喝酒，過程中致電2名弟弟一起來喝酒並付錢，但2名弟弟因也已喝酒，於是已明天還要上班婉拒。不料賴兄聽聞後卻暴怒，並怒嗆「來輸贏啊！」2名弟弟聽到後心中也不滿，於是3人相約在永和區仁愛公園談判。

2名弟弟到場後，看到大哥醉醺醺地持西瓜刀前來，立即上前圍毆大哥，賴兄雙拳難敵四手當場被打趴在地，附近民眾見狀立即報警。永和警方獲報後派遣線上快打警力3分鐘內抵達現場，此時3人已無衝突，並起獲1把西瓜刀。賴兄遭圍毆全身多處擦挫傷，由救護車送醫治療，所幸並無生命危險。

警詢時賴姓3兄弟坦承互毆，但不願提出傷害告訴，警方詢後依社維法第63條第1項第1款及87條第1項第2款函送裁罰，並將賴兄持有的西瓜刀依法沒入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴姓大哥遭2名弟弟圍毆倒地濺血，記者黃子騰／翻攝
賴姓大哥遭2名弟弟圍毆倒地濺血，記者黃子騰／翻攝
賴姓大哥被2名弟弟圍毆打趴在地。記者黃子騰／翻攝
賴姓大哥被2名弟弟圍毆打趴在地。記者黃子騰／翻攝
警方起獲賴姓大哥持有的西瓜刀。記者黃子騰／翻攝
警方起獲賴姓大哥持有的西瓜刀。記者黃子騰／翻攝

永和 西瓜

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