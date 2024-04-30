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新竹驚傳摩鐵燒到焦黑 住客疑似「嗨」翻險燒死房內

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉一處精品汽車旅館今天上午傳出大火，警消獲報到場時被現場慘況嚇壞，整間房內一片焦黑，就連住客都來不及逃出，全身熏黑倒在房內，所幸還有呼吸被緊急送醫，不過警方卻在現場發現可疑鋼瓶及粉末，不排除住客玩太「嗨」後肇禍。

據了解，火警在上午9時許傳出，整間汽車旅館消防警報大作，其中一間昨晚即有人入住的房內不斷竄出濃煙，嚇得不少其他住客、工作人員都到戶外避難，消防人員在10分鐘之內即抵達現場，破門而入發現屋內已經一片焦黑。

消防人員發現房內倒臥一名全身熏黑的住客，疑似已經吸入過多濃煙昏迷，但仍有呼吸，被緊急送往醫院搶救。現場火勢不到10分鐘就被撲滅，但房內一片狼藉，就連床鋪都看得出大火灼燒痕跡，燒得僅剩床架、彈簧，疑似正是起火點。

警消不排除是住客點菸釀禍，但現場卻發現可疑鋼瓶，經檢查赫然發現是笑氣氣瓶，還在現場桌面發現可疑白色粉末，不排除是違禁毒品，懷疑住客在火警發生時早已意識不清，因此才沒有及時撲滅火勢，造成大火迅速蔓延，新湖警方將進一步釐清。

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摩鐵房內一片焦黑，床鋪完全燒到僅剩骨架。記者巫鴻瑋／翻攝
摩鐵房內一片焦黑，床鋪完全燒到僅剩骨架。記者巫鴻瑋／翻攝
摩鐵房內一片焦黑，就連浴室都被濃煙熏黑。記者巫鴻瑋／翻攝
摩鐵房內一片焦黑，就連浴室都被濃煙熏黑。記者巫鴻瑋／翻攝
摩鐵房內一片焦黑，床鋪完全燒到僅剩骨架。記者巫鴻瑋／翻攝
摩鐵房內一片焦黑，床鋪完全燒到僅剩骨架。記者巫鴻瑋／翻攝

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