台中6歲童感冒多日猝死…有熱痙攣病史 警至住處採證
台中市東區6歲男童在今天清晨被父親發現，無生命跡象，緊急撥打電話求助消防局，男童經送醫後，仍宣告不治，警方目前已到男童住處的採證，無發現有外力破壞、打鬥痕跡，經查，男童一年多年曾有熱痙攣紀錄，近日則是感冒多日，是否與死因有關，檢察官今天將與家屬、法醫相驗，釐清死亡原因，目前以「相字案」調查。
中國醫藥大學附設醫院今早急救男童無效、宣告死亡後，依法規定向警方通報疑似家暴案件，第三警分局獲報後，已在上午派員到男童居住的東區旱溪西路的民宅採證，沒有發現案發現場有外力破壞、打鬥痕跡，另外也已詢畢男童父親等同住家人，釐清案發經過。
經查，男童近日感冒多日，一年多前有熱痙攣病史，第三警分局將在今天下午，報請台中地檢署檢察官相驗，與家屬、法醫一同釐清男童死因。
經查，該名男童與父母、妹妹一家四口住在東區旱溪西路的一間民宅內，今天清晨男童父親要叫男童起床時，發現兒子沒有生命跡象，趕緊通知救護車到場送醫，但仍宣告急救無效不治。
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