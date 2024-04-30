影／國3新竹段小貨車陷入火海 濃煙竄國道！1人臉手灼傷

國道3號南向94.6公里新竹竹林路段，今天上午10時許發生火燒車意外，一輛小貨車不明原因在路肩起火，由於火勢猛烈，整輛小貨車陷入火海，警消獲報後，立即到場進行搶救，不過密布的濃煙也占據整個車道，所幸司機也在第一時間逃出，至於詳細事故原因，警消正在釐清中。

據了解，小貨車駕駛從桃園出發，車上載著2名乘客，行經國3南下94.5公里處時，車輛突然失去動力，隨後濃煙及火苗從車頭後方竄出，駕駛立即停靠路肩，車上3人也嚇得趕緊下車，其中一人在搬運後車斗器材時，被高溫灼傷雙手及臉部。

新竹縣消防局表示，今天上午10時許接獲民眾報案國道3號南下94.6公里內側有火燒車意外，立即派遣2車4人前往搶救，初步了解是一輛小貨車自燃，且全面燃燒，至於詳細事故原因，警消正在釐清中。