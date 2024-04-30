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台中6歲童猝死！醫院依法通報家暴 檢警相驗查死因

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，東區旱溪西路一間民宅有一名6歲男童無生命跡象，該名男童在救護車到場時，已無呼吸心跳，無明顯外傷，已送醫急救，但院方急救無效，宣告不治。目前警方將到男童住處採證，詢問與男童同住的父親與其他家人，釐清案發經過，今將聯絡檢察官相驗，釐清死因。

中國醫藥大學附設醫院表示，這名6歲男童到院時已無呼吸心跳，經院方全力搶救，仍在今天上午7時35分因救治無效，由醫師宣告死亡。男童初步檢查無明顯傷口，根據家長資訊，小孩無先天性疾病，根據法規，兒童到院前無呼吸心跳，院方依法通報家暴。

台中市消防局在今天清晨6時許，接獲通報，東區旱溪西路的民宅有男童無生命跡象，經派遣專責救護隊、東英消防分隊到場，男童身上無明顯外傷，但無呼吸心跳，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

經查，該名男童一家四口住在東區旱溪西路的一間民宅內，今天清晨男童父親要叫兒子起床時，發現兒子沒有生命跡象，趕緊通知救護車到場送醫，男童是否患有身體疾病，或有其他原因導致，仍需後續調查。

全案今將由第三警分局報請檢察官相驗，釐清男童死因，另外分局也將派鑑識人員到男童的住處採證、詢問與男童同住的父親等家人，了解案發經過。

台中市6歲男童今早被父親發現已無生命跡象，經送醫後仍不治，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市6歲男童今早被父親發現已無生命跡象，經送醫後仍不治，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照

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