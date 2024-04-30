影／高雄男車手1天落網 被害人才報案就狹路相逢 驚呼「就是他！」

高雄鍾姓男子日前向仁武區澄觀派出所報案，聲稱有網路高報酬投資專員約他面交20萬元，就怕遇上詐欺集團向警求證，警將計就計幾小時內就將石姓男車手逮捕落網；豈料，就在警將石男押解進派出所時，正在所內報案的林姓男子突然驚呼「就是他！」竟是在報案中與加害車手打照面。

近來，標榜投資股票穩賺不賠的詐團廣告在網路上猖獗，前天凌晨2時許，30歲鍾男受到網路專員口口聲聲高報酬蠱惑，睡不著覺就直衝派出所報案，警遂將計就計請他配合與詐團相約，同日下午面交20萬元。

約定面交的時間還沒到，澄觀派出所長林卓材與專案小組成員早已在現場埋伏守候，而37歲車手石男當天果真依約見面，被警一舉逮捕並查扣相關證物。

不過，出乎警意料之外，就在石男被帶返所內時，另名23歲林男才因投資受騙在所內報案，轉頭見到石的臉孔，訝異地放聲大喊「就是他！」萬萬沒想到，當時與他面交的車手就在眼前。