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影／高雄男車手1天落網 被害人才報案就狹路相逢 驚呼「就是他！」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鍾姓男子日前向仁武區澄觀派出所報案，聲稱有網路高報酬投資專員約他面交20萬元，就怕遇上詐欺集團向警求證，警將計就計幾小時內就將石姓男車手逮捕落網；豈料，就在警將石男押解進派出所時，正在所內報案的林姓男子突然驚呼「就是他！」竟是在報案中與加害車手打照面。

近來，標榜投資股票穩賺不賠的詐團廣告在網路上猖獗，前天凌晨2時許，30歲鍾男受到網路專員口口聲聲高報酬蠱惑，睡不著覺就直衝派出所報案，警遂將計就計請他配合與詐團相約，同日下午面交20萬元。

約定面交的時間還沒到，澄觀派出所長林卓材與專案小組成員早已在現場埋伏守候，而37歲車手石男當天果真依約見面，被警一舉逮捕並查扣相關證物。

不過，出乎警意料之外，就在石男被帶返所內時，另名23歲林男才因投資受騙在所內報案，轉頭見到石的臉孔，訝異地放聲大喊「就是他！」萬萬沒想到，當時與他面交的車手就在眼前。

後續，警仔細詢問才知，石假冒投資理財專員，分別向被害人林、鍾二人相約面交，孰料，被害人不約而同向警求助，才會出現車手與另案受害人派出所狹路相逢的意外插曲；全案訊後依刑法詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，警表示，將持續向上溯源追查詐團動向。

高雄警方逮捕37歲擔任詐團車手的石姓男子。記者古和純／翻攝
高雄警方逮捕37歲擔任詐團車手的石姓男子。記者古和純／翻攝
警方在石男身上起獲因詐騙取來的現金一大疊。記者古和純／翻攝
警方在石男身上起獲因詐騙取來的現金一大疊。記者古和純／翻攝

網路 詐欺 車手

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