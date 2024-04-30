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誰超商掉5張千元鈔？台中警追到電視台查失主身分有原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局在23日獲報，有民眾在超商遺落5張千元鈔，警方根據超商監視器，發現是一名婦人在繳費時遺失，不過因婦人無使用交通工具，只能從婦人繳費單著手，當時婦人是繳有線電視台的費用，警方以單據向業者詢問，隔天確認林女身分後，連打16通電話，都無人接聽，後來林女女兒詢問派出所，才知林女已到日本，林女女兒也到派出所領回母親遺失的金錢，直誇警方效率。

第四警分局大墩所警員許珈瑄在23日服勤時，接獲東興路二段全家超商店員報案，稱店內拾獲5000元大鈔無人認領，經調閱店內監視器後，發現是一名婦人，疑在繳費時，不慎遺落。

警方查閱超商提供的監視器，確認當時該名婦人手持一大疊帳單、現金的同時，5張千元鈔不慎從手中掉落，但因其太過專注在排隊隊伍等待結帳中，絲毫沒有察覺錢已經不翼而飛。

警方透過路口監視器，試圖以該名婦人使用的交通工具，釐清身分，不過婦人全程都步行，警方再以婦人繳費單據當線索，發現婦人當時繳費的是有線電視（第四台）的費用，經業者協助後，查出遺失現金的是年約五旬的林姓婦人。

不過警方隔天確認林女身分，不斷撥打林女手機約16通，都無人接通，後來林女女兒致電派出所詢問，警方才知，原來林女繳完費後，就已搭機前往日本旅遊，在日本接到電話時，擔心國際漫遊費用，才沒接電話。

林女女兒前往派出所領回母親遺失的現金，直誇警方效率，也佩服警方花了一番功夫、幾經周折，還能鍥而不捨的精神，頻頻致謝。

第四警分局長李建興說，為民服務乃警察職責所在，提醒民眾，出門在外應隨時注意自己身邊的物品，務必將貴重物置於包包內較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。

台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人23日在超商繳費時，遺失5000元現金，警方透過婦人的繳費單，查出身分後，林女女兒到所領回。圖／第四警分局提供

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