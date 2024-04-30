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影／懷胎3月逛街突陣痛出血 南警緊急協助開道護送就醫
台南市西港區一對夫妻前天下午開車到東區某購物中心逛街，不料，懷孕3個月的妻子在逛街中突然腹痛、有出血現象，郭男見情況危急，向南市警一分局莊敬派出所求援，由警車協助開道，3分鐘護送到醫院治療後無大礙。
市警一分局莊敬派出所於前天晚間6點多，遇有一名郭姓男子神情慌張地跑進所內向值班員警求助表示，他與已懷胎三個月的妻子及5歲女兒三人原在中華東路某購物中心逛街。未料，行走期間妻子突感覺一陣腹痛後便出血不止，由於妻子為高齡產婦，郭不敢有絲毫大意，且擔心妻子身體狀況危急，無法等待119救護人員到場處置，便緊急帶同妻女驅車離開購物中心，欲直奔附近醫院就護。
但因適逢星期假日，購物中心周邊道路車水馬龍，車輛行走緩慢，郭眼見時間一分一秒流逝，當下心急如焚，求助無門，所幸途中看見派出所就在前方不遠處，便立即前往向警方請求協助。
警員蔡宇杰、朱晉廷見劉女坐臥在轎車內神情痛苦難受，便立即駕駛警車鳴放警笛於郭男車前協助開道前往附近醫院治療。本案在警方積極協助開道下，使原需10分鐘的路程約2公里，壓縮在3分鐘內抵達醫院。事後，警方以電話聯繫郭男，確認其母親和胎兒均安無礙，郭男也在電話中表示，對於警方為民服務精神由衷地感謝。
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