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循防火巷爬進屋 慣竊連闖北市內湖2戶民宅得手鑽鍊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子屢犯竊案，日前又在台北市內湖區連續入室行竊兩次，得手現金、鑽鍊等，造成民眾財損約4萬餘元，警方分析相關案情及犯嫌特徵，鎖定陳男身分，近日持票前往其位於桃園市中壢區住處搜索歹人，依法送辦。

警方調查，台北市內湖分局港墘派出所4月6、13日分別接獲謝姓、施姓民眾報案，指稱自家遭人闖入翻找，其中第1案未有財損，但第2案民宅內現金、鑽石項鍊等物失竊。

員警初步勘查現場，發現2案地點是內湖路一段某巷內兩棟相鄰民宅2樓，中間相隔一條防火巷，研判竊嫌是透過防火巷內雜物墊腳，攀爬入侵民宅2樓行竊。

員警調閱監視器畫面，發現竊嫌案發時身穿全黑衣物，穿戴黑色鴨舌帽，進一步分析比對後，鎖定66歲陳姓男子涉有重嫌，專案人員4月26日持票前往陳男位於桃園市中壢區住家搜索，當場查獲陳男，扣回其作案衣物等證物。

據悉，陳男先前就曾多次涉嫌竊案，這次落網坦承犯行，稱贓物「全都扔了」，警方不排除他已銷贓，或將贓物藏匿，詢後依加重竊盜罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾務必時刻注意貴重物品安全，外出時應將家中門窗上鎖，警方將持續查辦相關不法，維護民眾財產安全。

陳男先前就曾多次涉嫌竊案，這次落網坦承犯行，稱贓物「全都扔了」，警方不排除他已銷贓，或將贓物藏匿，詢後依加重竊盜罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
陳男先前就曾多次涉嫌竊案，這次落網坦承犯行，稱贓物「全都扔了」，警方不排除他已銷贓，或將贓物藏匿，詢後依加重竊盜罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
專案人員4月26日持票前往陳男位於桃園市中壢區住家搜索，當場查獲陳男，扣回其作案衣物等證物。記者李隆揆／翻攝
專案人員4月26日持票前往陳男位於桃園市中壢區住家搜索，當場查獲陳男，扣回其作案衣物等證物。記者李隆揆／翻攝

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