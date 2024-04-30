影／擦撞停等行人車 騎士彈飛…機車無人自走50公尺擊落另輛車

潘姓男子日前騎機車經過新北市泰山區，從後推撞停等於行人穿越道前一輛汽車。潘男拋摔在地，機車往前滑衝50公尺，直到下個路口撞倒謝姓女騎士才止停。潘、謝兩人肢體多處擦傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。事故3方駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，潘姓男子（26歲）這個月27日上午近10時許，騎機車沿著新北市泰山區泰林路往新莊方向騎行，途中騎經泰林路二段與福德街口行人穿越道前，疑未減速，失控從後推撞停讓行人穿越道前黃女（74歲）所駕駛汽車。