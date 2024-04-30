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影／擦撞停等行人車 騎士彈飛…機車無人自走50公尺擊落另輛車
潘姓男子日前騎機車經過新北市泰山區，從後推撞停等於行人穿越道前一輛汽車。潘男拋摔在地，機車往前滑衝50公尺，直到下個路口撞倒謝姓女騎士才止停。潘、謝兩人肢體多處擦傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。事故3方駕駛沒有酒駕，肇因待查。
據了解，潘姓男子（26歲）這個月27日上午近10時許，騎機車沿著新北市泰山區泰林路往新莊方向騎行，途中騎經泰林路二段與福德街口行人穿越道前，疑未減速，失控從後推撞停讓行人穿越道前黃女（74歲）所駕駛汽車。
潘男拋飛重摔落地，機車則往前滑衝50公尺，直到泰林路二段與明志路一段口，撞倒綠燈剛起步謝女（54歲）所騎機車才止停。潘男、謝女肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有大礙。事故3方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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