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台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

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台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，東區旱溪西路一間民宅有一名6歲男童無生命跡象，消防局派遣專責救護隊、東英消防分隊到場，該名男童在救護車到場時，已無呼吸心跳，無明顯外傷，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，惜回天乏術。詳細的案發原因，仍需由警方後續調查。

經查，該名男童一家四口住在東區旱溪西路的一間民宅內，今天清晨男童父親要叫兒子起床時，發現兒子沒有生命跡象，趕緊通知救護車到場送醫，男童是否患有身體疾病，或有其他原因導致，仍需後續調查。

全案今將由第三警分局報請檢察官相驗，釐清男童死因，另外分局也將派鑑識人員到男童的住處採證、詢問與男童同住的父親等家人，了解案發經過。

台中市東區一名6歲男童今天清晨被父親發現無呼吸心跳，送醫搶救惜回天乏術。圖／本報資料照
台中市東區一名6歲男童今天清晨被父親發現無呼吸心跳，送醫搶救惜回天乏術。圖／本報資料照

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