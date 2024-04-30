聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治
台中市消防局在今天清晨6時許獲報，東區旱溪西路一間民宅有一名6歲男童無生命跡象，消防局派遣專責救護隊、東英消防分隊到場，該名男童在救護車到場時，已無呼吸心跳，無明顯外傷，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，惜回天乏術。詳細的案發原因，仍需由警方後續調查。
經查，該名男童一家四口住在東區旱溪西路的一間民宅內，今天清晨男童父親要叫兒子起床時，發現兒子沒有生命跡象，趕緊通知救護車到場送醫，男童是否患有身體疾病，或有其他原因導致，仍需後續調查。
全案今將由第三警分局報請檢察官相驗，釐清男童死因，另外分局也將派鑑識人員到男童的住處採證、詢問與男童同住的父親等家人，了解案發經過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言