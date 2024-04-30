台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，東區旱溪西路一間民宅有一名6歲男童無生命跡象，消防局派遣專責救護隊、東英消防分隊到場，該名男童在救護車到場時，已無呼吸心跳，無明顯外傷，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，惜回天乏術。詳細的案發原因，仍需由警方後續調查。

經查，該名男童一家四口住在東區旱溪西路的一間民宅內，今天清晨男童父親要叫兒子起床時，發現兒子沒有生命跡象，趕緊通知救護車到場送醫，男童是否患有身體疾病，或有其他原因導致，仍需後續調查。