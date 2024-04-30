老翁到田裡工作跌落8米深山谷死亡 檢警相驗釐清死因

新北市80多歲許姓老翁昨天下午到金山區忠義路附近農田工作，家人發現入夜後未返家，前往農田尋找，發現他跌落約8公尺深的山谷下方溪邊，打「119」求救。消防人員到場，發現老翁無呼吸心跳，已經死亡，未送醫。檢警接手調查，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚9點53分，接獲許姓老翁的家人報案，指老翁疑不慎跌落山谷，呼喚他沒有回應。

消防局出動金山、石門、三芝分隊共6車14人前往救援，將老翁從溪邊救上來後，實施急救，但未恢復生命跡象，家屬決定不送醫，後續交由檢警相驗及調查死因。