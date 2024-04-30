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老翁到田裡工作跌落8米深山谷死亡 檢警相驗釐清死因

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市80多歲許姓老翁昨天下午到金山區忠義路附近農田工作，家人發現入夜後未返家，前往農田尋找，發現他跌落約8公尺深的山谷下方溪邊，打「119」求救。消防人員到場，發現老翁無呼吸心跳，已經死亡，未送醫。檢警接手調查，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚9點53分，接獲許姓老翁的家人報案，指老翁疑不慎跌落山谷，呼喚他沒有回應。

消防局出動金山、石門、三芝分隊共6車14人前往救援，將老翁從溪邊救上來後，實施急救，但未恢復生命跡象，家屬決定不送醫，後續交由檢警相驗及調查死因。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，老人屬於避難弱勢族群者，平時應注意長輩動態，外出從事活動時最好有個同伴陪在旁，假設遇到危險或身體不適才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置。

新北市80多歲許姓老翁昨天到金山區的農田工作時，疑不慎跌落約8公尺深的山谷死亡，由檢警釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
新北市80多歲許姓老翁昨天到金山區的農田工作時，疑不慎跌落約8公尺深的山谷死亡，由檢警釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
新北市80多歲許姓老翁昨天到金山區的農田工作時，疑不慎跌落約8公尺深的山谷死亡，由檢警釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
新北市80多歲許姓老翁昨天到金山區的農田工作時，疑不慎跌落約8公尺深的山谷死亡，由檢警釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

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