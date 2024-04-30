聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛局派員喬裝高中生買菸 彰縣逾3成業者賣菸未問年齡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，經測試結果有34%業者未詢問年齡就直接賣菸。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，經測試結果有34%業者未詢問年齡就直接賣菸。圖／衛生局提供
菸害防制法規定，未滿20歲不能買菸，但彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，有34%的業者未詢問年齡就賣菸。不過，取締違法販售菸品卻有困難，彰化縣兩年來才取締6件，衛生局表示，除了取締，希望透過測試與輔導，要求業者遵守法令。

衛生局表示，業者若對於購買者年齡有疑慮時，應請其提出足以辨別年齡的證件，如消費者拒絕配合，業者應拒絕販賣，否則，違法販賣菸品給未滿20歲之人，最高可處25萬元罰鍰。

不過，衛生局指出，取締違法販售菸品給未滿20年之人卻有困難，去年和前年才各取締3件，共罰鍰9萬6千元，主要是不易現場查獲，難以取得佐證資料。業者也反映，很難辨識購買者是否已滿20歲，加上購買時間短，難要求出示證件。

彰化縣衛生局今年從3到6月，每月執行30家喬裝測試，最近到68家生鮮超市、大賣場、雜貨店、檳榔攤等菸品販賣場所測試，約有34%業者未詢問年齡直接賣菸，其中以檳榔攤違規率最高，有14家、占61%，其次是便利商店4家，占17.4%，測試不合格的業者除當場輔導，並列為高風險再測試業者。

賴姝惠表示，為降低未滿20歲青少年吸菸，衛生局成立菸品販賣業輔導小組，全縣共3264家菸品販賣業接受實地輔導查核，並與學校建立違規案件通報，已有21所學校通報違規案件，26位學生接受戒菸教育，並在學校辦理8場戒菸班服務143位學生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 衛生局

延伸閱讀

徐巧芯遭網路攻擊 已鎖定社頭鄉圖書館公共網路使用者

攻擊徐巧芯IP來自社頭鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

喬裝高中生買菸 彰化縣超過3成業者未問年齡違法賣菸

Toyz販毒定讞將入獄 醫揭「大麻電子煙」危害：逾2千人肺炎重症住院

相關新聞

老翁到田裡工作跌落8米深山谷死亡 檢警相驗釐清死因

新北市80多歲許姓老翁昨天下午到金山區忠義路附近農田工作，家人發現入夜後未返家，前往農田尋找，發現他跌落約8公尺深的山谷...

桃園八德私幼傳打頭虐童 至少7童受害

桃園市八德區某私立幼兒園日前有老師虐童，傳出不只1名孩童受害，議員朱珍瑤呼籲，教育局應盡速查明到底有多少孩童受害。市府教...

衛局派員喬裝高中生買菸 彰縣逾3成業者賣菸未問年齡

菸害防制法規定，未滿20歲不能買菸，但彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，有34%的業者未詢問年...

影／新北樹林深夜公寓火警 救出3人預防性送醫

新北市樹林區太平路150巷9弄，今晚9時45分發生住宅火警，一度傳出民眾受困，消防隊獲報趕抵搶救，10時20分撲滅火勢，...

男子獨攀貢寮隆隆山…摔倒後疑手部脫臼 撥119求援獲救

新北市黃姓男子今天獨自攀爬貢寮隆隆山，攀繩時不慎手滑，摔倒在地後導致手部脫臼，趕忙打「119」求援。消防人員從登山口上山...

影／西門町熊一燒肉大火！排煙管整根燃燒 餐廳急疏散36人

位處萬華區西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上6點5分發生火警，消防隊趕抵，見熊熊火焰，立刻拉2條水線灌救，經20分鐘撲滅火勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。