衛局派員喬裝高中生買菸 彰縣逾3成業者賣菸未問年齡

彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，經測試結果有34%業者未詢問年齡就直接賣菸。圖／衛生局提供 菸害防制法規定，未滿20歲不能買菸，但彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，有34%的業者未詢問年齡就賣菸。不過，取締違法販售菸品卻有困難，彰化縣兩年來才取締6件，衛生局表示，除了取締，希望透過測試與輔導，要求業者遵守法令。

衛生局表示，業者若對於購買者年齡有疑慮時，應請其提出足以辨別年齡的證件，如消費者拒絕配合，業者應拒絕販賣，否則，違法販賣菸品給未滿20歲之人，最高可處25萬元罰鍰。

不過，衛生局指出，取締違法販售菸品給未滿20年之人卻有困難，去年和前年才各取締3件，共罰鍰9萬6千元，主要是不易現場查獲，難以取得佐證資料。業者也反映，很難辨識購買者是否已滿20歲，加上購買時間短，難要求出示證件。

彰化縣衛生局今年從3到6月，每月執行30家喬裝測試，最近到68家生鮮超市、大賣場、雜貨店、檳榔攤等菸品販賣場所測試，約有34%業者未詢問年齡直接賣菸，其中以檳榔攤違規率最高，有14家、占61%，其次是便利商店4家，占17.4%，測試不合格的業者除當場輔導，並列為高風險再測試業者。

賴姝惠表示，為降低未滿20歲青少年吸菸，衛生局成立菸品販賣業輔導小組，全縣共3264家菸品販賣業接受實地輔導查核，並與學校建立違規案件通報，已有21所學校通報違規案件，26位學生接受戒菸教育，並在學校辦理8場戒菸班服務143位學生。

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