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西門町熊一燒肉大火！當下顧客正用餐 排煙管整根燃燒救出6人

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影／西門町熊一燒肉大火！排煙管整根燃燒 餐廳急疏散36人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

位處萬華區西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上6點5分發生火警，消防隊趕抵，見熊熊火焰，立刻拉2條水線灌救，經20分鐘撲滅火勢，火災當下還有人在用餐，店家緊急疏散36人，無人受傷送醫。

據了解，當時燒肉店正在營業，所幸現場疏散迅速，無人受傷；由於燒肉店位處西寧南路和峨眉街交叉口，又在萬年大樓對面，正逢晚餐時段，不少民眾恐慌，有人驚呼「燒肉燒起來了」，更有人大喊煙味好臭。

火警發生時有民眾錄影，根據畫面可見，燒肉店的排油煙管整根燒起來，樓上店家以及隔壁都有被延燒狀況。

警、消指出，事發在萬華區西寧南路155號2樓（熊一燒肉），現場是5層樓RC建築物2樓廚房起火，燒損爐具、排油煙管及裝潢，疏散36人（24男12女）救出6人（4男2女），分別於3樓商旅及峨眉街40號3號3樓救出，無人員傷亡，起火原因待查。

西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。圖／取自記者爆料網
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。圖／取自記者爆料網
西門町的熊一之燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
西門町的熊一之燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。圖／取自記者爆料網
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。圖／取自記者爆料網
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。圖／取自記者爆料網
西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上發生火警，餐廳緊急疏散顧客，消防隊趕抵滅火，無人受傷送醫。圖／取自記者爆料網

燒肉 餐廳

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