影／西門町熊一燒肉大火！排煙管整根燃燒 餐廳急疏散36人

位處萬華區西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上6點5分發生火警，消防隊趕抵，見熊熊火焰，立刻拉2條水線灌救，經20分鐘撲滅火勢，火災當下還有人在用餐，店家緊急疏散36人，無人受傷送醫。

據了解，當時燒肉店正在營業，所幸現場疏散迅速，無人受傷；由於燒肉店位處西寧南路和峨眉街交叉口，又在萬年大樓對面，正逢晚餐時段，不少民眾恐慌，有人驚呼「燒肉燒起來了」，更有人大喊煙味好臭。

火警發生時有民眾錄影，根據畫面可見，燒肉店的排油煙管整根燒起來，樓上店家以及隔壁都有被延燒狀況。