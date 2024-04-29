影／西門町熊一燒肉大火！排煙管整根燃燒 餐廳急疏散36人
位處萬華區西門町的熊一燒肉餐廳，今天晚上6點5分發生火警，消防隊趕抵，見熊熊火焰，立刻拉2條水線灌救，經20分鐘撲滅火勢，火災當下還有人在用餐，店家緊急疏散36人，無人受傷送醫。
據了解，當時燒肉店正在營業，所幸現場疏散迅速，無人受傷；由於燒肉店位處西寧南路和峨眉街交叉口，又在萬年大樓對面，正逢晚餐時段，不少民眾恐慌，有人驚呼「燒肉燒起來了」，更有人大喊煙味好臭。
火警發生時有民眾錄影，根據畫面可見，燒肉店的排油煙管整根燒起來，樓上店家以及隔壁都有被延燒狀況。
警、消指出，事發在萬華區西寧南路155號2樓（熊一燒肉），現場是5層樓RC建築物2樓廚房起火，燒損爐具、排油煙管及裝潢，疏散36人（24男12女）救出6人（4男2女），分別於3樓商旅及峨眉街40號3號3樓救出，無人員傷亡，起火原因待查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言