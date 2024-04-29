影／東港廟會遶境疑鞭炮竄入民宅 2樓陷火海原因待查

農曆3月瘋媽祖，廟會遶境活動多，屏東縣東港鎮廟宇25日展開為期5天遶境，今天中午11點多遶境隊伍經過船頭路，1棟民宅2樓突竄出大火，當時2樓房間內屋主女兒聽到鞭炮聲、看到煙竄出，玻璃破掉爆炸，趕緊逃離，行動不便阿嬤在1樓被熱心民眾抱出來，幸好人員平安，詳細起火原因仍待火調科調查。

屏東縣消防局今天11點19分獲報東港鎮船頭路住宅火警，出動東港、南州、林邊分隊與第三大隊，共8車16人趕抵現場，現場是3樓透天厝，火舌從2樓竄出，利用外部左右側攻，防止延燒，入室出兩條水線，火勢10分鐘後控制，現場幸無人受傷。

案發當下，廟會遶境隊伍剛好經過，屋主女兒說，當下聽到鞭炮聲，然後就爆炸了，玻璃破掉，窗戶爆掉，轉頭過去看都是煙，煙從走廊竄出，她當時在2樓房間，火從隔壁房間冒進來。2樓窗戶沒關，有開1個縫隙；阿嬤在1樓行動不便被熱心民眾幫忙救出。

消防局研判，2樓燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因仍待火調科調查。

屏東縣東港鎮船頭路一處民宅今天2樓突然竄出火舌，剛好當時廟會遶境隊伍經過，起火原因消防局調查中。記者劉星君／翻攝

屏東縣東港鎮船頭路一處民宅今天2樓突然竄出火舌，剛好當時廟會遶境隊伍經過，起火原因消防局調查中。記者劉星君／翻攝