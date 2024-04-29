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嘉縣機車與自小客擦撞 機車後座女乘客摔飛對向遭貨車輾斃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義朴子市昨天晚間發生一起死亡車禍，一輛小客車疑跨越雙黃線，後方直行機車剎車不及發生碰撞，人車倒地。機車後座女乘客摔到對向車道，恰巧被貨車輾過，經送醫搶救仍不治，肇事原因警方調查中。

昨天晚上8點10分，一輛白色自小客車行經朴子市文化南路時，疑左轉跨越雙黃線，造成後方19歲女騎士剎車不及，雙方發生碰撞，女騎士後載的20歲女性友人遭撞擊後被拋到對向車道，對向車道小貨車來不及反應輾過，女乘客受困車下，警、消據報趕到現場。

朴子消防分隊出動破壞器材車將貨車撐高，協助女乘客脫困，消防隊員將女騎士及女乘客均送醫，騎士肢體擦傷無生命危險，女乘客則傷重不治。

警方初步調查，雙方駕駛都沒有飲酒，事故發生原因由朴子分局交通事故處理小組調查中。

嘉義縣朴子市發生機車與自小客車車禍，機車女乘客摔到對向車道。圖／翻攝畫面
嘉義縣朴子市發生機車與自小客車車禍，機車女乘客摔到對向車道。圖／翻攝畫面
嘉義縣朴子市車禍，機車女乘客受困貨車底下，消防救護人員協助脫困。圖／翻攝畫面
嘉義縣朴子市車禍，機車女乘客受困貨車底下，消防救護人員協助脫困。圖／翻攝畫面
嘉義縣朴子市發生機車與自小客車碰撞車禍，機車女乘客摔到對向車道遭貨車輾過受困車底。圖／翻攝畫面
嘉義縣朴子市發生機車與自小客車碰撞車禍，機車女乘客摔到對向車道遭貨車輾過受困車底。圖／翻攝畫面

交通事故 嘉義 朴子 車道

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