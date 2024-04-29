真的太熱了！新北大都會公園驚見黑煙 竟是「鐵牛割草車」作業中起火

今天各地高溫炎熱，新北市三重地區下午最高氣溫34度，疏洪道大都會公園1輛鐵牛車割草機作業中起火燃燒，民眾驚見火光和黑煙趕緊報案，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，幸好沒有人受傷。

據了解，當時有1名50歲工人操作機具除草，是新北市政府高灘地工程管理處包商，大約下午3時43分在二重疏洪道內大都會公園約疏洪五路停車場對面，沿自行車道修整草坪。

據稱才發動引擎剛開始作業沒多久，鐵牛車割草機便發出異音，接著起火燃燒，一時間火勢猛烈黑煙很大，工人及時跳車逃離，民眾紛紛報案。消防局出動8車、20人趕往救援，迅速射水線撲滅火勢，鐵牛車右邊前後輪燒剩輪框、車身和駕駛座遮陽棚燒剩骨架，可見火勢猛烈。