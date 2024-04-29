聽新聞
test
0:00 / 0:00
真的太熱了！新北大都會公園驚見黑煙 竟是「鐵牛割草車」作業中起火
今天各地高溫炎熱，新北市三重地區下午最高氣溫34度，疏洪道大都會公園1輛鐵牛車割草機作業中起火燃燒，民眾驚見火光和黑煙趕緊報案，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，幸好沒有人受傷。
據了解，當時有1名50歲工人操作機具除草，是新北市政府高灘地工程管理處包商，大約下午3時43分在二重疏洪道內大都會公園約疏洪五路停車場對面，沿自行車道修整草坪。
據稱才發動引擎剛開始作業沒多久，鐵牛車割草機便發出異音，接著起火燃燒，一時間火勢猛烈黑煙很大，工人及時跳車逃離，民眾紛紛報案。消防局出動8車、20人趕往救援，迅速射水線撲滅火勢，鐵牛車右邊前後輪燒剩輪框、車身和駕駛座遮陽棚燒剩骨架，可見火勢猛烈。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，平時應做好機械保養才能預防臨時出狀況，使用中若察覺異味、異聲或冒煙，應立即停止操作，如果起火燃燒，須先確保自身安全再使用滅火器嘗試初期滅火，並立即撥打119求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言