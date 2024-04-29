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中市府簡訊卻顯示「來自國外」 議員：民眾霧煞煞怕詐騙
民進黨中市議員聯合質詢，指中央數位部推出「政府111短碼簡訊平台」及「政府短網址」功能，讓各級公務機關能夠導入使用，但中市府是否協助市府各機關使用？否則市民無從辨識是否詐騙息，受騙人數不降反增。
副市長黃國榮說，中央既已開發工具，地方應跟上。數位治理局長林谷隆說，市府研議導入政府111短碼簡訊，目前台中市衛生局、大雅衛生所、太平衛生所、大里戶政、西屯戶政、龍井地政、大里地政等7個機構已啟用，今年數位治理局把簡訊儲值用完也會改採111短碼簡訊。
議員黃守達說，政府公務機關簡訊衍生詐騙與資安的風險，部分手機顯示「此訊息來自未知的國外寄件人」，讓民眾不安。
黃守達說，公務機關因使用不同簡訊平台，經常與商業簡訊混在一起，甚至可能跟詐騙簡訊來自同一號碼，民眾無所適從。
黃守達表示，台北市、新北市、新竹縣等地方政府都已經採購，使用數位發展部去年推動的111短碼簡訊，台中市呢？
黃守達說，市府各資訊平台經常使用的短網址也有問題，數發部為此開發政府短網址服務，此服務多重把關，限定由政府機關同仁的公務電子信箱認證使用，也限縮以.gov.tw結尾的政府網站網址，相對安全。
另「政府短網址」網站也提供反查功能，使用者能用短網址查看原始網址；黃守達質疑至今卻未見市府使用短網址，要求快跟上腳步。
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