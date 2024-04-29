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台中男酒後開車載妻 有酒駕前科用一招讓愛人閃連坐法
台中市交大第一中隊昨晚在西屯區執行酒駕路檢，攔查陳姓男子的轎車，陳一開窗後，警員即聞到濃濃酒味，因陳自知有喝酒，加上過去已被警方抓過酒駕，而且車內還有妻子在場，陳為避免被警方移送地檢署，選擇拒測，陳妻也因此閃過道交條例規定，不用被酒駕連坐法處罰，陳被依法告發，開罰18萬元，另外陳車也被扣押。
台中市交大第一中隊長陳漢鑑、小隊長謝自浩、警員廖宗賢、彭正雄等人，昨晚9時許在西屯區敦化路、凱旋路路口，執行酒駕路檢勤務，攔查陳姓男子（57歲）的轎車時，發現陳載妻子上路，車內有濃濃酒味。
警方欲對陳酒測，陳態度閃躲，後來才坦言有喝酒，也說曾有警方依公共危險送辦的紀錄，當時在警方拘留處所，人身自由遭限制，加上現行法規有酒駕連坐法規定，擔心自己跟妻子都被法辦，最後決定拒絕酒測。
警方依法開出18萬元的拒測罰單，另外扣押陳男所使用的車輛，避免陳再酒駕上路。
根據道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛者的酒精濃度達每公升0.25毫克以上，年滿18歲的同車乘客，才有連坐法的處罰，可罰6000元至1.5萬元，如果駕駛沒有酒測，即無法規依據，不能以連坐法告發乘客。
台中市交大提醒，酒駕造成人民生命財產損害甚鉅，危害用路人安全甚重，酒後駕車幾乎是全民公敵；市警局取締酒駕是不分車種、日夜、晴雨，駕駛萬萬不能抱持僥倖心態。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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