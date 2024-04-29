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狹窄巷內會車互不相讓 新北騎士駕駛當街互毆4人遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市47歲郭姓男子昨天下午開車行經永和區中正路1處巷弄時，遇上對向騎機車的49歲張姓外送員，雙方因會車問題起口角進而引發肢體衝突，郭男2名兒子見狀也加入戰局。警方到場時雙方已停手，2人肢體皆有擦挫傷由救護車送醫治療。警詢時2人互控傷害，警方詢後將郭男及2名兒子、張男依傷害罪嫌送辦。

據了解，家住永和區的47歲郭姓男子，昨天下午3時許開車行經永和區中正路1處巷弄時，前方49歲張姓外送員騎乘機車迎面而來。因巷弄狹窄無法會車，雙方僵持一陣後，郭男責問張男：「為什麼不後退？」張男不甘示弱回嗆：「為什麼不是你後退？」雙方互嗆後進而引發肢體衝突。

郭男2名未成年兒子見狀上前助陣，父子3人合力圍毆張男，附近民眾立即報警。永和警方獲報出動快打警力到場，雙方此時已停止衝突，但身上皆有擦挫傷，所幸經送醫治療後已無礙。郭、張2人至警局製作筆錄時堅持控告對方傷害，張男表示郭男2名兒子也有介入拉扯，警方詢後將4人依傷害罪嫌送辦。

永和警方呼籲，駕駛人於狹小巷弄會車時，應心平氣和相互禮讓，若遇糾紛請報警處理，切勿使用暴力以免觸法。

雙方在巷弄內發生口角進而互毆。記者黃子騰／翻攝
雙方在巷弄內發生口角進而互毆。記者黃子騰／翻攝

外送員 永和

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