北港媽祖出巡700人次警力維安 仍發生零星鬥毆
雲林北港朝天宮媽祖27、28日出巡，適逢假日湧入人潮，警方投入700人次警力維安，仍發生2起鬥毆事件，其中1名男子酒後失控滋事，警方使用辣椒水制止，依妨害公務究辦。
雲林縣警局北港警分局今天發布新聞稿，每年北港朝天宮農曆3月19日出巡，全台各地民眾參與慶典並觀看真人藝閣遊行，雲林縣北港鎮成不夜城，但因人擠人易發生衝突，27、28日2天出勤總警力數達700人次。
北港分局表示，昨晚在北港圓環附近發生2件衝突事件，第1件為晚上7時30分民眾因撿拾藝閣小物結緣品衝突而推擠，警力到場應處，雖當事人表示不追究，還在查辦釐清案情。
第2件為11時許，員警執勤發現有口角糾紛前往處理，發現酒醉男子有滋事之虞，查證身分過程不配合，還有推擠情形，警方使用辣椒水制止，後續依社會秩序維護法妨害公務查處；噴辣椒水過程波及2名警員，送醫治療已無大礙。
蔡姓民眾告訴中央社記者，今年適逢北港朝天宮建廟330週年擴大舉辦慶典，湧進大量遊客及車潮導致北港鎮交通癱瘓，還傳出疑有年輕人群聚吸毒、打架等事件，令人留下不好的印象，希望明年警方能更強力執法。
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