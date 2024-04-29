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影／不肖業者買廢塑膠灌水泥...欲偷工減料反自食惡果

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣「拾玖K露營區」遭芫吉公司傾倒強酸廢液，檢警去年初開挖時，意外發現有回填廢塑膠混合物，衍生案外案，查出經營北綱實業、定宸實業的陳氏家族4人，為了將再處理的水泥塊降低成本，從前年開始，陸續收購上百包的廢塑膠混合物，原欲灌在水泥塊裡「偷工減料」，未料強度不足，後續為節省清運費用，回填在露營區內，若以每公噸處理費7000元計算，不法利益有28萬元。

檢警去年偵辦「拾玖K露營區」傾倒強酸廢液案，檢警開挖現場，清查汙染狀況時，意外發現有不肖人士回填太空包裝的廢塑膠混合物，回埋深度約3公尺，一共挖出廢棄物有10包，每包約300至400公斤，保七總隊第三大隊第二中隊報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮後，成立專案小組追查。

檢警調查，桃園市陳姓男子（61歲）與其胞弟（44歲）、一對兒子（41歲、38歲）分別經營北綱實業、定宸實業兩間公司，陳等人為降低再處理水泥塊的成本，從前年2月至12月間，陸續向一間環保科技公司，收購上百包的廢塑膠粒混合物，欲填充在水泥塊內，販售牟利，未料因廢塑膠粒灌入水泥塊後，強度不足。

陳等人自知灌入廢塑膠混合物的水泥塊，無法通過驗收、販售牟利，為了節省每公噸7000元的處理費用，因此在前年間，將其中10包的廢塑膠混合物，回填在由兒子負責管理的露營區內。

檢警在去年7月18日搜索，在定宸實業的水泥廠內，發現106包的廢塑膠混合物，此案查扣的廢塑膠混合物，計有約40公噸，若以每公噸處理費用7000元計算，陳等人不法牟利有28萬元。

檢方訊問時，陳等4人都坦認涉案，檢方命無保請回，台中地檢署近日偵結，依違反廢清法，起訴北綱、定宸兩間公司，以及陳姓男子等涉案4人。

桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區回填廢塑膠混合物，陳等人原欲將廢塑膠填入水泥塊中，偷工減料牟利。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區回填廢塑膠混合物，陳等人原欲將廢塑膠填入水泥塊中，偷工減料牟利。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區，回填廢塑膠混合物，檢警去年初偵辦傾倒強酸案時，開挖現場意外發現。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區，回填廢塑膠混合物，檢警去年初偵辦傾倒強酸案時，開挖現場意外發現。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人收購廢塑膠混合物，原欲填入水泥塊中，偷工減料牟利，但因強度不足，又為減少處理費用，少部分回填在露營區、其餘堆放在倉庫。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人收購廢塑膠混合物，原欲填入水泥塊中，偷工減料牟利，但因強度不足，又為減少處理費用，少部分回填在露營區、其餘堆放在倉庫。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區，回填廢塑膠混合物，檢警去年初偵辦傾倒強酸案時，開挖現場意外發現。記者陳宏睿／翻攝
桃園市陳姓業者等人涉嫌在苗栗露營區，回填廢塑膠混合物，檢警去年初偵辦傾倒強酸案時，開挖現場意外發現。記者陳宏睿／翻攝

廢棄物 露營區

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