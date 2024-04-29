台東國際鐵人賽志工食用盒餐 13學生腹瀉嘔吐
台東縣27日舉辦國際鐵人賽，13名學生志工食用盒餐後出現腹痛、腹瀉及嘔吐症狀，經就醫和採樣，不適症狀緩解，全數出院，台東縣衛生局今天稽查餐館業者。
2024 CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽逾8000名國內外選手參賽，主辦單位27日向台東市一家餐館訂購700餘份盒餐作為志工人員晚餐，下午5時30分送達活動會場。
由於賽務繁忙，志工人員直到晚間7時才用餐，其中13名學生志工用餐後1小時陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀，送往台東基督教醫院急診，所幸就醫後均無礙，當晚返家。
台東基督教醫院表示，學生說吃了盒餐後出現症狀，還無法確定是否食物中毒，但已通報衛生局和採樣。
台東縣衛生局食品藥政科長卓金津指出，用餐時已有志工發現盒餐疑似酸敗，約400人食用，其餘300多份未食用，衛生局當天晚間10時接獲通報；今天業者營業後，衛生局人員前往稽查，初步要求業者加強環境清潔、食物妥善保存等衛生事項，待採檢和稽查報告出爐後再進一步處置。
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