桃園八德某私幼傳虐童「巴頭」 至少7童受害

桃園市八德區某私立幼兒園傳出老師有不當管教行為，且受害者至少7人。示意圖／Ingimage

桃園市八德區某私立幼兒園日前有老師虐童，今天傳出不只1名孩童受害，議員朱珍瑤表示，案發後接到許多家長陳情，呼籲教育局應儘速查明到底有多少孩童受害。市府教育局表示，經查園內有2名教保員至少對7名孩童有拍頭、推頭行為，已對幼兒園裁罰12萬元，也將對2名涉案教保員從重裁處。

日前有家長在臉書社團發文指出，小孩就讀八德區某私立幼兒園，3日到學校接小孩時，小孩說被老師打頭，甚至演示給她看，她詢問老師卻被回以是因為小孩中午不睡覺，才「摸摸」小孩的頭，直到調閱監視器才發現該師不只打她的小孩，還有打班上其他小孩的頭。

事發後，園方透過臉書致歉，強調事發第一時間已通報教育局，老師已經離職，學校也被教育局裁罰6萬元，學校也有誠意跟家長和解。但後續有其他家長向朱珍瑤陳情，懷疑自己孩子也遭不當對待。

朱珍瑤表示，涉案教保員一開始避重就輕，直到調出監視錄影畫面才坦承，雖然教育局第一時間已查明並懲處園方，園方表示願意負責且接受退費外，也立即將涉案教保員解聘，但疑似不當管教事件在該園恐怕已經存在許久。

她表示，綜合多位家長陳情，幾乎都是孩子曾反映老師有捏大腿或打頭、臉、手等部位，也有部分家長曾發現孩子身上有不明瘀青或紅腫，直到此事見報，才驚覺有可能遭到不當管教，雖然監視器畫面保存有一定期限，仍呼籲有疑慮的家長，可簡單整理時間及事由，將集體要求教育局併同處理，查明真相。

教育局表示，經調閱監視器畫面，發現有2名教保員有對孩子拍頭、推頭行為，總計有7名孩童受害，已依違反教保服務人員條例重罰幼兒園12萬元，至於2名涉案教保員部分將另案從重裁罰，也將持續調查有無其他孩童受害。