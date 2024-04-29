高雄男貪杯上路轎車突「熄火」招來員警躲不過

高雄40歲蔡姓男子去年1月因酒駕被抓，事隔1年後，他又僥倖酒後上路，前天凌晨2時許，因車輛故障熄火停在路中，隨即招來員警關心，警方一上前就嗅出酒味，蔡呼氣酒測值達每公升0.56毫克，依公共危險罪移送法辦。

鼓山警分局指出，前天凌晨2時許，龍華派出所員警巡經華泰路段時，見一輛轎車停在路中熄火，沒多久才又啟動往前，員警上前了解，一靠近蔡姓駕駛，就聞到他身上散發濃厚酒味。

蔡男見員警上前，擔心酒駕被抓，開始謊稱已叫了代駕，還大方出示手機給員警查看，但警方一看訊息，當場發現根本還沒叫車，馬上揭穿蔡男謊言。

蔡男見耍賴不過，改以求情攻勢，苦嘆自己去年才在三民區被查緝酒駕，至今記憶猶新，「一次的痛就夠了」不可能再酒駕，但警方對於他的戰術不為所動，要求他乖乖配合酒測。

警方查出，去年1月蔡男酒駕被攔後，家人嚴厲告誡他絕不可再犯，沒料前天晚間跟好友聚餐小酌，卻再因貪圖方便而直接駕車上路，碰巧車輛在路中熄火，引來警察盤查，呼氣酒測值達每公升0.56毫克，當場依公共危險罪現行犯逮捕送辦。