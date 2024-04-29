影／林口工業區1車擠7個越南移工被攔 推開女警逃掉4男
新北市林口工業區旁，昨晚有1輛轎車擠了7個越南移工疑似要來打黑工，因交通違規被攔下，結果有4名男子趁隙奪門而出，推開女警分頭逃跑，最後車內查獲1名失聯女移工。警方推測逃脫的人八成也是失聯移工，已循線追查。
林口工業區南端自強一至八街，有一大片住宅區都是三、四層樓老舊公寓，住了很多外籍移工，1樓店面有許多越南小吃店。警方昨晚6時29分，在自強二街攔下1輛交通違規轎車，車沒停妥就有1名男子從右後奪門逃跑。
當時車內還有1女、5男共6人，2名員警1手壓住1個車門不讓他們下車，通報請求警力支援。等待支援過程中，車上的人鎖定右側是女警，趁隙突然打開右前門竄出2名男子，推開女警分頭逃逸，混亂之間右後門又開啟逃出1男。
稍後警方將留在車內的2男1女帶回調查，其中只有26歲陳姓女子是失聯移工，坦承和同鄉四處打黑工，當時要到林口工業區找工作，警詢後移送移民署專勤隊。
另2名男子是合法移工，開車的37歲潘姓男子來台工作已經7年並考取駕照，供稱只是幫忙開車載同鄉，因行車未禮讓行人、轉彎未打方向燈被開罰。
案發當時，對面公寓樓上1名越南移工見狀，拿出手機錄影上傳網路。林口警分局表示，今年目前已查獲8名失聯移工，昨天逃跑的4人，將循線追查。
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