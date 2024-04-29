寶林首位重症患者出院喊奇蹟 搶命22天肝指數一度飆18000

黃舒君說，這一路上感謝身邊親人的陪伴，以及許多朋友求來不同的護身符，坦言「這次，就算是另一個生命的奇蹟吧！」。圖／取自Sara Huang臉書貼文

寶林茶室案今日再添一例死亡，整起寶林案死亡個案已增至4例，3天內2人死亡。不過，台南一例重症個案黃舒君住院時肝指數一度飆到18000，但經歷醫療團隊22天的搶救後，順利出院。黃舒君出院後直呼是「生命的奇蹟」，更在臉書分享這一過程。

衛福部次長王必勝今表示，本次新增的死亡個案在加護病房治療1個多月後，因多重器官衰竭導致病況惡化，家屬忍痛放棄急救，今天辭世，寶林案死亡個案已增至4例，並是3天內2人死亡。

不過也有好消息，住在台南的黃舒君在寶林茶室用餐後也出現相關症狀，住院22天治療，非常幸運地在本月康復出院。

黃舒君在臉書貼出自身的經歷，她於3月21日赴台北A13遠東百貨寶林茶室用餐，並於當晚回台南；不過隔天就出現不適症狀「媽媽給我喝一杯薏仁，吃了幾口，全部都吐出來。」但3月24日人在台北工作，到附近仁愛醫院掛急診時，醫師發現她的身體數據異常，更要求她立刻住院，擔心家人在台南不方便而拒絕。

「我有些幻象，覺得全身不舒服，然後有嘔吐、下痢的症狀、走路搖搖晃晃、頭暈、嗜睡、發燒。」黃舒君說，3月25日她在親人推薦下到台南市立醫院見了腸胃科醫師林瑞昌，當下完全沒有意識到自己中了毒，自以為太累或是感冒了。但進入普通病房後就出現肝昏迷，後續更被送到加護病房，且醫療團隊百思不得其解「為何她肝指數飆得那麼高」。

黃舒君表示，直到妹妹想到寶林事件新聞後，才讓醫療團隊問起是否去寶林茶室吃過飯，她也說有在那吃了炒粿條，整件事情才水落石出，醫院也馬上將檢體送往台北。

後續黃舒君在加護病房一個星期，不斷打點滴、吃藥，由於需要時刻監測生命徵象，無法很好地休息，據親人轉述，小舅來加護病房看她時，覺得我的狀況很不好。並從妹妹和媽媽的口中知道，她的黃疸情況很嚴重，整個人就變的是很黃，連眼白都不見了。然後因為打了不同的藥，整個身體是浮腫的。「轉到普通病房時，我看到鏡子中的自己，我嚇了一跳，我覺得我整個人是變形的，臉變很大，完全沒有腰身。」

「以我當時18000多的肝指數，生存機會渺茫。」黃舒君表示，住在加護病房的那段時間，每天都有很多醫師來探望。但後續意識愈來愈清楚，指數也都一直變好，他們也都覺得很驚奇，甚至有醫師告訴我，最糟糕的狀況就是，但是沒有先例，不曉得即使洗了肝，是否狀況會如預期；不過在醫療團隊的治療下，狀況愈來愈好，並且她已在4月15日出院。

黃舒君說，這一路上感謝身邊親人的陪伴，以及許多朋友求來不同的護身符，坦言「這次，就算是另一個生命的奇蹟吧！」並且表示，雖然現在體力還蠻虛弱的，但會努力讓自己愈來愈好，感謝各界對她的關心，「祝福大家都能平安健康！享受生命的美好！」