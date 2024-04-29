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找到人了！翁強拉婦人下車又踹她 警今查到他偵詢後送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓老翁25日在公車內與1名婦人發生口角，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，張起身後踹了婦人一腳離去。警方比對敬老卡乘車資料，今查出老翁身分並帶回調查。老翁說，婦人阻擋他下車，讓他「一肚子火」。到站下車時，他只是拍她，並沒有拉她。警方詢問後，依傷害罪嫌將張函送法辦。

基隆市55歲婦人25日下午搭基隆市公車104路線，行駛到愛三路時，起身準備下車時，與原本坐在她後座的70歲張姓老翁發生口角。公車開到仁二路循環站後，婦人和老翁一前一後走到公車後車門處，兩人仍有爭執，老翁責怪婦人故意擋住他。

車門打開後，張姓老翁伸出右手搭住婦人的右上臂，大喊「下來」，老翁右手疑勾住婦人背在右肩的側背包背帶，兩人都從車上跌落路面。張姓老翁起身後，踹了婦人一腳後，不顧有人高喊你不能走，快步離開現場。

警方今天依據公車處敬老卡乘車資料，比對基市府社會處提供的資訊，查出張姓老翁涉案，前往他的住處將他帶回偵訊，老翁否認強拉婦人下車，並說覺得她沒有怎麼樣，才離開現場。

張姓老翁接受記者採訪時說，當時公車內很空，他坐在婦人後面。公車開到愛三路時，他起身想走到車門邊等待下車，但婦人卻伸出手擋住他的去路。他質疑婦人既然也從坐位站起來，準備要下車，為什麼不往前走？如果怕車子行進間危險，又為什麼要起身？

老翁說，車門打開後，他側身繞過站在他前面的婦人時，拍她右臂的手收不回來，所以才讓大家看起來以為是他拉她下車，「你說氣不氣人」。老翁還辯稱，自己的「手掌是開的，開得怎麼拉人？」

基隆市張姓老翁坐公車時，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，還踹了婦人一腳。警方今天偵詢後，依傷害罪嫌將他函送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老翁坐公車時，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，還踹了婦人一腳。警方今天偵詢後，依傷害罪嫌將他函送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老翁坐公車時，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，還踹了婦人一腳。警方今天偵詢後，依傷害罪嫌將他函送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老翁坐公車時，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，還踹了婦人一腳。警方今天偵詢後，依傷害罪嫌將他函送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老翁坐公車時，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，還踹了婦人一腳。警方今天偵詢後，依傷害罪嫌將他函送法辦。聯合報資料照／游明煌翻攝
基隆市張姓老翁坐公車時，涉嫌強拉婦人下車時雙雙倒地，還踹了婦人一腳。警方今天偵詢後，依傷害罪嫌將他函送法辦。聯合報資料照／游明煌翻攝

公車 基隆

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