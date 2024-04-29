北港媽祖出巡發生街頭鬥毆 警察噴辣椒水自傷兩警

雲林縣北港朝天宮農曆3月19起兩天媽祖出巡，因逢假日人潮眾多，兩天來除接連發生幾起疑是鞭炮火警，也發生街頭鬥毆事件，交通打結也引人詬病，警方投入約300名警力卻難收實效，在一場鬥毆事件中，警察噴辣椒水遏止暴力，卻自傷了兩名警察，眼部被辣椒水灼傷緊急送醫處理後已無大礙，警方指出，兩起鬥毆糾紛很快制止，其中一名男子被依妨害公務究辦。

登錄為國家重要民俗的「北港朝天宮迎媽祖」，本月27日登場，兩天的媽祖出巡遶境到今天神轎隊伍入廟後才告落幕，為期5天的百年藝閣仍將持續到5月1日的晚間結束，今年因逢周末假期，人潮和車潮比往年來得多。

媽祖出巡的兩天即傳出幾起疑因鞭炮引起的火警，所幸很快撲滅並無造成太大損失也無人受傷，媽祖出巡的第1天因路線規畫不完善，許多遊客車輛闖進市區，造成藝閣陣頭和車陣交通大打結，許多路口只靠陣頭志工自行維護交通，網友一片撻伐。

隔天，北港分局趕緊公布北上南下的替代道路，並投入更多警力維護，才讓市區交通稍見好轉，除了火警和交通，昨晚更傳出街頭鬥毆事件，位在北港圓環的舞台區有一名男子疑似酒後失控滋事，警方盤查，男子還刻意挑釁，造成現場一片混亂。

大批警力趕往支援，將失控男子架開，現場發生警民推擠，為避免群眾聚集，幾名警員在混亂中對失控男子噴辣椒水，不料波及鄰旁員警，其中2名警員眼部輕微灼傷，被緊急送醫處理後已無大礙。