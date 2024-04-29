寶林茶室案已4死、2人治療中 北市衛生局曝有1人低意識
寶林茶室食物中毒案今（29日）凌晨再添1例死亡個案，共累積4死，該個案在加護病房治療1個多月後，仍因多重器官衰竭，導致病況惡化，家屬忍痛放手，今天辭世。另仍有2名患者正在醫院救治，其中1名屬於「意識低度狀態」，醫療團隊仍在評估換肝的可能性。
台北市衛生局長陳彥元今接受媒體訪問表示，此名40歲女性是住在台北馬偕醫院救治，但最近這幾天肺部感染嚴重，敗血性休克也變得嚴重，在無法控制感染的情形下，醫療團隊並向家屬說明，「這是一個不可逆的狀態」，而家屬日前已簽署拒絕心肺復甦急救的同意書，因此，當下沒有進行急救，於今天上午3點往生。
至於，另外兩名患者分別在萬芳醫院及三總救治，其中在萬芳醫院的救治個案已接受肝臟移植，目前移植後狀況又比為移植前好一點，肝臟也恢復些許狀況，控制的狀況還可以；但在三總救治的患者屬於「意識低度狀態」，也有一些感染，但情形並不嚴重，雖然有評估換肝，但因為現在為意識低度狀態，「也有可能會醒不過來」，因此，醫療團隊仍在評估中。
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