明揚案開庭 受傷消防員嘆：都在推託責任「受不了」

高爾夫球大廠明揚國際公司屏東廠區去年9月大火釀10死百餘人輕重傷，檢方依一般過失致死、公共危險等罪起訴時任明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名幹部。法院今開第二次準備程序庭，今主要審理生管課阮姓副課長。兩次都出庭參與，受傷楊姓消防隊員無奈說「都在推託責任、受不了」。

屏東地院近今開第二次準備程序庭，全案共6名被告，法官先針對每名被告分別開庭，釐清爭點、與每名被告在公司職責等，上周第一次準備程訊庭訊問倉管組長林靄宏，今訊問生管課副課長阮世昌，其他被告也出席旁聽。被害人部分今天則是受傷楊姓消防隊員、兩名受傷員工與委任律師出庭。

法官今問阮世昌對檢察官起訴犯罪事實認不認罪？阮世昌說，發生事件感到遺憾，每天朝夕相處的同事受傷，甚至離開人間，還造成救災消防隊員罹難，他反覆思考、檢討是否有瑕疵或不對地方，對於檢方所指和實際有出入，和律師討論後否認。他都是依公司規定程序來做，倉儲管理作業、化學品作業程序執行。

阮世昌說，他是倉庫部分主管，他只負責進出、擺放整齊、料帳相符，至於危險性如何不是他的專業，他都是聽從工安課指示。案發前他不知道本案架橋劑是屬於危險物品，架橋劑是放在一般原物料倉庫，如果工安課沒有另外通知，就是依先前指示放在一般原物料倉庫。

今天出庭被害人，法官問有沒有什麼意見？兩名員工都說跟希先前一樣；受傷楊姓消防隊員一度要問課長到底知不知道存放超量？被一旁律師提醒，這是屬於詰問部分。之後楊姓消防員跟法官說，「他們都是在推拖責任，很受不了」。

41歲楊姓消防員從事消防工作近10年，明揚大火造成他手臉燒燙傷、嗅覺失靈，在媽媽照顧復健休養，他說，「每個人都說自己不知道，這個事情發生，他們都有責任，每個都說不知道，那我們這些傷亡弟兄，該跟誰討公道？」剛剛提到管制量問題，管制量超標，不是應該是平民常識嗎？怎麼會連管制量超標都不知道，這講得通嗎？