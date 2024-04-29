越南籍詐騙車手路旁休憩 警查獲其中1人還是大學生

越南籍24歲阮姓男子及20歲同鄉阮姓男子，前天共乘轎車在台南市安南區北安路4段旁休息，查詢車號發現該車涉嫌台南市數起超商詐欺車手提領案件，員警隨即上前盤查，查獲2人為詐騙取款外籍車手，並起獲金融卡6張、手機3支及15萬元。警詢後依違反詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方將持續溯源追查金融卡、現金來源。

台南市警三分局安順派出所警員薛慶祥、王存華，4月27日下午5點多執行巡邏勤務時，在安南區北安路4段路旁發現2名男子於轎車內休息便心覺可疑，查詢車號發現該車員警發現該車涉嫌4月台南市警一分局、歸仁、永康及市警三分局轄超商詐欺車手提領案件，員警不敢大意，立即對人、車實施盤查。

車上兩名男子皆為阮姓男子，其中20歲阮姓男子還在新竹某私立大學就讀，現場於車內起獲金融卡6張、手機3支及現金新臺幣15萬元等物。兩名男子對於查扣物品無法清楚說明來源，否認擔任提款車手，警方詢後依違反詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移請臺南地檢署偵辦，20歲阮姓男大生檢方偵訊後請回，24歲阮姓男子經檢方向法官聲請羈押中。