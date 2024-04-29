高雄女警性騷案內部申訴遭否決 議員批：太扯！
高雄市2019年爆發女警遭男警言語性騷擾事件，市府性騷擾防治會卻決議不成立。議員簡煥宗今在議會批「荒謬」、「太扯了」要求研考會檢討府內委員會有無考核機制，並追究責任；議員陳美雅也希望調查有無官官相護情況。研考會主委蔡宛芬坦言此事讓她覺得非常不舒服。政風處表示，依據目前得到資訊，有一些發言與紀錄不相符，需要進一步釐清。
方姓女警遭男警以「一直看到胸」、「我只想玩女警」等言語騷擾，申訴後被高雄市政府性騷擾防治會決議不成立，女警提訴訟要求撤銷，高市社會局被最高行政法院判決敗訴定讞。
社會局表示，此事件發生後審議會增加外部委員，從14人增至16人，女性委員占56.5％；本案尊重判決，後續依判決意旨處置，全力保障受害人權益。
高市議會今天起進行民政部門業務質詢，議員簡煥宗提出此起性騷案，詢問同為女性、且當過民進黨婦女部主任的研考會主委蔡宛芬感受如何？算不算性騷？蔡回應「我會認為這是性騷擾，會非常不舒服」。
簡煥宗批此案離譜、荒謬、太扯了，並質問，女警被性騷要鼓起很大勇氣才走向體制內申訴，結論竟是不成立，各局處都有小組或委員會，相關組織章程要不要透過人事處管理，另研考會有無研究及考核機制？此外，此案凸顯性騷擾防治委員會的紀錄未翔實、缺漏百出，雖發生在前市長韓國瑜時代，但市府應對外說明清楚，該追究還是要追究。
人事處及研考會回應，所有委員會都由各局處自訂辦法管理，市長特別關注青年委員會，有納入管理；內部紀錄未翔實記載部分，管理流程有必要檢討。政風處長林合勝表示，委員會發言應該要記錄，目前得到的紀錄裡面，有一些發言與紀錄不相符，需要進一步釐清。
議員陳美雅也質問人事處有無掌握此起性騷擾案件。她表示，女警當初內部申訴被否決，透過司法途徑才得以捍衛應有權益，應追查市府內部調查有無官官相護，並以此案為警惕，相關單位要對案子有所了解。行政體系是一棒接一棒，不管誰當市長都一樣，若內部有問題，必須檢討，不要再發生。
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