快訊

偵辦源頭是一封檢舉信 政府力推綠能為何在台南頻爆弊案

全台職缺破百萬缺工卻是假象？ 餐飲服務業徵才藏危機

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄轎車迴轉害騎士摔車 肇逃與否引兩派論戰警解答

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名駕車駕駛25日上午行經三民區同盟一路路口迴轉，當天適高雄下雨，導致路過的男騎士煞車不及當場自摔，但駕駛卻直接駛離；事後有網友將過程PO網，駕駛肇逃與否引起兩派論戰；轄區警方指出，經查黃姓女駕駛迴轉時未注意對向來車，肇事逃逸，將對黃開罰。

Youtube地圖型行車影像分享平台貼出一則影片，地點在高雄市三民區同盟一路，片中顯示當時高雄市正在下大雨，一輛轎車行經路口時迴轉，直行的機車煞不住，機車打滑摔在地上，但轎車卻視若無睹，駛離現場。

影片引發兩派論戰，有網友認為轎車駕駛建議騎士「告他肇逃，一定要給他教訓」，「沒碰到，有因果關係也算肇逃」；另派網友則認為「又是直行機車不禮讓迴轉大爺」、「沒碰到肇逃個蛋」、「又是一個戲精，明明能穩停的硬是要摔一跤」。

三民一分局警方指出，這起車禍發生在25日上午7時58分許，經警方調查，當時黃姓女子（55歲）駕車沿同盟一路由西往東行駛，蔡姓男子（27歲）騎機車沿同盟一路由東往西行駛。

蔡男疑因發現黃女轎車迴轉時欲煞停，因適逢下雨天路滑，導致自摔，蔡雙腳輕微擦挫傷；但黃當時未下車即駛離，警方當時對蔡施以酒測，無酒精反應。

警方初步研判肇事原因為黃駕車迴轉時，未注意對向來車，肇責由交通大隊分析鑑定。

此外，黃未留置現場處理逕自逃逸，涉違反道路交通管理處罰條例第62條第4項駕駛汽車肇事致人受傷逃逸，可處3000以上至9000元以下罰鍰，已通知黃到案說明，釐清事件發生經過。

高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。圖／取自Youtube地圖型行車影像分享平台
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。圖／取自Youtube地圖型行車影像分享平台
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。圖／取自Youtube地圖型行車影像分享平台
高雄市黃姓女子25日上午近8時許，駕車行經三民區同盟一路路口迴轉，致路過的男騎士因天雨煞車不及自摔，黃卻直接駛離現場肇逃。圖／取自Youtube地圖型行車影像分享平台

肇逃 高雄市

延伸閱讀

高市AED密度高 超萌高雄熊拍片推廣

高市AED密度高 超萌高雄熊拍片推廣

高雄Toyota擦撞Ford 車身懸空如特技引路人稱奇

高雄Toyota擦撞Ford 車身懸空如特技引路人稱奇

相關新聞

明揚案開庭 受傷消防員嘆：都在推託責任「受不了」

高爾夫球大廠明揚國際公司屏東廠區去年9月大火釀10死百餘人輕重傷，檢方依一般過失致死、公共危險等罪起訴時任明揚董事長劉安...

知名三溫暖驚見6旬男客倒臥電影院座位區 全身僵硬死因待釐清

台北市知名的亞太三溫暖，今早9時許店員清場時，發現電影院座位區坐著一名6旬男子，全身僵硬無呼吸，立即報案求救。救護人員到...

寶林茶室案已4死、2人治療中 北市衛生局曝有1人低意識

寶林茶室食物中毒案今（29日）凌晨再添1例死亡個案，共累積4死，該個案在加護病房治療1個多月後，仍因多重器官衰竭，導致病...

越南籍詐騙車手路旁休憩 警查獲其中1人還是大學生

越南籍24歲阮姓男子及20歲同鄉阮姓男子，前天共乘轎車在台南市安南區北安路4段旁休息，查詢車號發現該車涉嫌台南市數起超商...

高雄女警性騷案內部申訴遭否決 議員批：太扯！

高雄市2019年爆發女警遭男警言語性騷擾事件，市府性騷擾防治會卻決議不成立。議員簡煥宗今在議會批「荒謬」、「太扯了」要求...

高雄轎車迴轉害騎士摔車 肇逃與否引兩派論戰警解答

高雄市一名駕車駕駛25日上午行經三民區同盟一路路口迴轉，當天適高雄下雨，導致路過的男騎士煞車不及當場自摔，但駕駛卻直接駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。