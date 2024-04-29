高雄轎車迴轉害騎士摔車 肇逃與否引兩派論戰警解答

高雄市一名駕車駕駛25日上午行經三民區同盟一路路口迴轉，當天適高雄下雨，導致路過的男騎士煞車不及當場自摔，但駕駛卻直接駛離；事後有網友將過程PO網，駕駛肇逃與否引起兩派論戰；轄區警方指出，經查黃姓女駕駛迴轉時未注意對向來車，肇事逃逸，將對黃開罰。

Youtube地圖型行車影像分享平台貼出一則影片，地點在高雄市三民區同盟一路，片中顯示當時高雄市正在下大雨，一輛轎車行經路口時迴轉，直行的機車煞不住，機車打滑摔在地上，但轎車卻視若無睹，駛離現場。

影片引發兩派論戰，有網友認為轎車駕駛建議騎士「告他肇逃，一定要給他教訓」，「沒碰到，有因果關係也算肇逃」；另派網友則認為「又是直行機車不禮讓迴轉大爺」、「沒碰到肇逃個蛋」、「又是一個戲精，明明能穩停的硬是要摔一跤」。

三民一分局警方指出，這起車禍發生在25日上午7時58分許，經警方調查，當時黃姓女子（55歲）駕車沿同盟一路由西往東行駛，蔡姓男子（27歲）騎機車沿同盟一路由東往西行駛。

蔡男疑因發現黃女轎車迴轉時欲煞停，因適逢下雨天路滑，導致自摔，蔡雙腳輕微擦挫傷；但黃當時未下車即駛離，警方當時對蔡施以酒測，無酒精反應。

警方初步研判肇事原因為黃駕車迴轉時，未注意對向來車，肇責由交通大隊分析鑑定。