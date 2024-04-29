男大生基隆潮境溺水死亡 背負重物 死因待檢警釐清

基隆市潮境公園保育區海域今早有名男子溺水，送醫不治，市府產業發展處上午宣布保育區水域今天封閉。產發處初步調查，這名男子為海大學生，並未依規定申請潛水。他的身上背負重物，溺水原因待釐清；全案由檢警調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午7點51分接獲報案，潮境海域水下有人溺水，出動中正分隊、仁愛分隊、信義分隊共7車11人前往救援。消防人員抵達時，溺水者已被其他潛水客救上岸，沒有呼吸心跳，接手急救並送醫，醫師急救後宣告不治。

產發處轉述救援這名海大學生的潛水教練的話說，發現男學生的位置，在潮境保育區水下約1-2公尺處，學生身上的背包內放置大量重物。他與其他學員合力救上岸時，已無呼吸心跳。

產發處長林鼎超表示，潮境保育區水域遊憩設有總量管制，如需進行水域活動需事先申請，並應在開放時間內，由指定出入口進出水域。這名海大男學生並未申請潛水，因為身上背負大量重物，與一般潛水者行為不同，溺水原因待檢警調閱入口相關監視器畫面釐清，市府並決定暫時封閉潮境保育區水域1天。

林鼎超說，潮境保育區水下生態豐富，考量過量的遊憩行為對當地生態造成影響，市府今年4月1日開始進行總量管制，採行線上實名制登記，並採上下午分流制度。陸域每天200人為限，水域平日200人、假日400人為限；當地6里居民及經專案申請的研究調查人員不在此限。