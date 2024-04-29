聽新聞
test
0:00 / 0:00
男大生基隆潮境溺水死亡 背負重物 死因待檢警釐清
基隆市潮境公園保育區海域今早有名男子溺水，送醫不治，市府產業發展處上午宣布保育區水域今天封閉。產發處初步調查，這名男子為海大學生，並未依規定申請潛水。他的身上背負重物，溺水原因待釐清；全案由檢警調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午7點51分接獲報案，潮境海域水下有人溺水，出動中正分隊、仁愛分隊、信義分隊共7車11人前往救援。消防人員抵達時，溺水者已被其他潛水客救上岸，沒有呼吸心跳，接手急救並送醫，醫師急救後宣告不治。
產發處轉述救援這名海大學生的潛水教練的話說，發現男學生的位置，在潮境保育區水下約1-2公尺處，學生身上的背包內放置大量重物。他與其他學員合力救上岸時，已無呼吸心跳。
產發處長林鼎超表示，潮境保育區水域遊憩設有總量管制，如需進行水域活動需事先申請，並應在開放時間內，由指定出入口進出水域。這名海大男學生並未申請潛水，因為身上背負大量重物，與一般潛水者行為不同，溺水原因待檢警調閱入口相關監視器畫面釐清，市府並決定暫時封閉潮境保育區水域1天。
林鼎超說，潮境保育區水下生態豐富，考量過量的遊憩行為對當地生態造成影響，市府今年4月1日開始進行總量管制，採行線上實名制登記，並採上下午分流制度。陸域每天200人為限，水域平日200人、假日400人為限；當地6里居民及經專案申請的研究調查人員不在此限。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言