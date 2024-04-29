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夜半抽菸疑粗心未熄菸蒂 板橋公寓深夜惡火住戶驚逃

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

消防人員趕抵現場，發現頂樓加蓋處已全面燃燒。記者黃子騰／翻攝
消防人員趕抵現場，發現頂樓加蓋處已全面燃燒。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋區互助街1棟4層樓公寓頂樓加蓋，今天凌晨3時許突然發生火警。警方與消防人員到場發現頂樓加蓋已全面燃燒，消防人員立即佈設水線並協助住戶疏散，火勢在20分鐘內撲滅，所幸並未造成人員傷亡。警方調查發現，住在頂樓的44歲劉男疑未將菸蒂確實熄滅才會釀災，確切火警原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市消防局今天凌晨3時24分接獲報案，板橋區互助街1動工欲領樓加蓋發生火警，消防人員獲報趕抵現場，發現火勢已全面燃燒，警方立即展開周邊交通管制，並通知里長與消防人員協助疏散公寓住戶。在消防人員積極灌救下，火勢於20分鐘內撲滅，並未造成人員傷亡。

警方調查發現，住在頂樓加蓋的44歲劉姓男子，今天凌晨疑因吸菸後未將菸蒂熄滅才會引起火警，確切火警原因仍待消防局火調人員勘查。

警方、消防人員協助住戶疏散。記者黃子騰／翻攝
警方、消防人員協助住戶疏散。記者黃子騰／翻攝

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