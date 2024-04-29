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高雄Toyota擦撞Ford 車身懸空如特技引路人稱奇
陳姓男子駕駛Toyota多元計程車26日晚間8時16分許行經高雄市正義路，剛好周姓男子駕車在路旁打方向燈欲駛出，陳一時未注意，車頭撞了一下周的轎車左車身，結果右車身騎上周的轎車還懸空，幸現場無人受傷，如表演特技的畫面讓路人嘖嘖稱奇。
警方調查，陳姓男子（46歲）駕駛多元計程車，準備伺機載客，於26日晚間8時16分許行經高雄市正義路由南向北直行，適同向的周姓男子（26歲）駕車停在正義路旁。
周當時欲打左側方向燈等候駛出，陳向右變換車道時，一時未注意周的轎車，右前車頭碰撞周車的左側車身，結果陳車右側整個騎上周車的車身，車輪還懸空，就像表演特技般，讓不少路過民眾駐足看。
警方獲報到場，對雙方施以酒測，均無酒駕行為，初步分析事故原因為陳變換車道未注意車前狀況，詳細肇責仍待交通大隊分析研判。
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