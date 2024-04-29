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八旬老婦忘了回家的路 暖警護送平安返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

88歲迷途張老婦人(左)忘了回家的路，台南市警二分局博愛派出所副所長陳南志(中)協助護送平安返家，張老婦人的兒子(右)正要趕著出門報案。記者黃宣翰／翻攝
88歲迷途張老婦人(左)忘了回家的路，台南市警二分局博愛派出所副所長陳南志(中)協助護送平安返家，張老婦人的兒子(右)正要趕著出門報案。記者黃宣翰／翻攝

88歲張姓婦人昨天下午獨自外出散步到台南市中西區圖書館，但她迷失了方向，不知道如何返家，只好在湯德章大道行走。熱心民眾擔心路上車來車往，報警處理，員警檢視她身體並無大礙，趕緊以巡邏車搭載她平安返家。

台南市警二分局博愛派出所副所長陳南志、警員吳京翰昨天下午4點多巡邏時，接獲民眾報案稱有迷途老婦人在湯德章大道附近徘徊，需要警方協助。員警獲報後趕赴現場，發現有老婦人在路上徘徊，趕緊上前關心。

88歲老婦人對於員警的詢問僅能記起姓名和住家地址，無法想起回家的路怎麼走，當時只能在路邊徘徊，趕緊搭載張姓婦人返家，張老婦人及她兒子非常感謝警方的協助，老婦人更是頻頻點頭表示感謝。

市警二分局表示，家中如有易走失的長者、失智長輩或是身障人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或佩戴留有聯絡方式的配件等，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔。

台南 圖書館 老婦

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